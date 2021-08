Sylwia Przybysz obchodzi 23. urodziny! Jaś Dąbrowski opublikował zaskakujące zdjęcia z przeszłości

Sylwia Przybysz obchodzi dziś 23. urodziny. Jedna z najsłynniejszych polskich YouTuberek postanowiła ten ważny dzień spędzić w wyjątkowy sposób. O odpowiednią celebrację święta ukochanej zadbał także Jan Dąbrowski, który pokazał fanom, jak przygotowuje razem z córką przyjęcie urodzinowe. Najbardziej jednak internautów wzruszył urodzinowy post, który opublikował Jan. Ukochany Sylwii pokazał nie tylko stare zdjęcie ukochanej, ale także przypomniał okładkę jednego z poczytnego kiedyś magazynu dla nastolatków. Fani nie kryją wzruszenia.

Sylwia Przybysz kończy 23 lata. Jaś Dąbrowski wspomina wyjątkowe momenty

Sylwia Przybysz rozpoczęła swoją karierę w bardzo młodym wieku. Jeszcze jako nastolatka poznała Janka Dąbrowskiego, z którym połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia. Para od samego początku wiedziała, że chce tworzyć rodzinę i wkrótce potem na świecie pojawiła się ich pierwsza córka Pola, a rok później Nela. Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz nie mieli łatwo jako młodzi rodzice, ponieważ musieli mierzyć się ze sporą krytyką ze strony internautów właśnie za zakładanie rodziny w tak młodym wieku. Oni jednak od zawsze wiedzieli, czego chcą, a dowodem na to jest fakt, że są szczęśliwi i planują wkrótce ślub!

Sylwia Przybysz zdecydowała więc, że to właśnie w dniu swoich urodzin wybierze się do salonu sukien ślubnych i wieczorowych Violi Piekut, gdzie najpewniej przymierzała także swoją suknię ślubną. Sylwia jednak nie pokazała się fanom w białej kreacji, ale za to opublikowała trochę zdjęć w różnych sukniach wieczorowych. W tym czasie Jan Dąbrowski przygotował w domu jubilatki wspaniałe przyjęcie urodzinowe na czele z dwupiętrowym tortem! To jednak nie wszystkie niespodzianki YouTubera.

Na swoim Instagramie Jan Dąbrowski opublikował zabawne zdjęcia ze swoją ukochaną, jedna z fotografii jest aktualna, zaś dwie pozostałe to zdjęcia z przeszłości. Wśród nich znalazło się zdjęcie Sylwii, jeszcze jako nastolatki, zaś kolejne z nich to okładka popularnego magazynu dla nastolatek, na której zestawiono zdjęcie Janka i Sylwii i podpisano: "To przyjaźń, czy coś więcej?". Wspominkowe zdjęcia bardzo wzruszyło fanów, tym bardziej że Jaś dołączył urodzinowe życzenia:

Dzisiaj 23 lata kończy moja kochana narzeczona 💕 Moje największe wsparcie, słoneczko i serduszko 💕 Wszystkiego najlepszego miś 🧸💕 - napisał Jan Dąbrowski.

Fani nie kryją zachwytu nad życzeniami i zdjęciami z przeszłości:

Dokładnie pamiętam, jak miałam tę gazetkę. Od zawsze za wami, wszystkiego najlepszego Sysia ❤️ Wszystkiego najlepszego Sysia kochamy cię Ale kiedyś byliście slodziakami! Oo pamiętam, jak czytałam ten numer. Ale to szybko zleciało. Gratulacje misiaki! Wszystkiego najlepszego Sysia 👏🏻 - rozpisują się fani.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski jak zwykle rozczulili fanów. My także dołączamy się do życzeń!

Jan Dąbrowski rozczulił swoich fanów, publikując urocze zdjęcia z ukochaną. Sylwia Przybysz dziś skończyła 23 lata, a jest już mamą dwóch uroczych córek i niedługo stanie na ślubnym kobiercu. Tymczasem jeszcze kilka lat temu dopiero budowała swoją popularność na YouTubie, a o jej związku z Jankiem Dąbrowskim rozpisywały się magazyny dla nastolatków!

Jan Dąbrowski zadbał o odpowiednią oprawę przyjęcia urodzinowego. Na stole pojawiły się dwa kolory zastawy, złoty i różowy, zaś całości dopełnił przepiękny tort i bukiet kwiatów. Jan relacjonował, jak w przygotowaniach do uczty pomagała mu starsza córka. Dziewczynka jest już naprawdę duża!

Sylwia Przybysz postanowiła z okazji swojego święta spędzić trochę czasu w salonie ślubnym. Z relacji, które Sylwia dodała na swój Instagram, wynika, że 23-latka wybierała dziś suknię na poprawiny. W każdej, którą pokazała, wyglądała zjawiskowo. Aż trudno uwierzyć, że Sylwia Przybysz zaledwie pół roku temu urodziła drugie dziecko!