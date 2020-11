Ciężarna Sylwia Przybysz krytykowana za nieidealną sylwetkę. Pokazała zatrważające komentarze: "Ale ulana, spasła się jak świnia"

Kilka dni temu Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Większość fanów oczywiście bardzo ucieszyła się na tę wieść, ale niestety pojawili się też tacy, którzy w okropny sposób skomentowali tę wiadomość. Wokalistka postanowiła zabrać głos w sprawie hejterskich komentarzy, jakie już od pewnego czasu otrzymuje. Dotyczą one również jej sylwetki. Zobaczcie, co napisała Sylwia.

Sylwia Przybysz dostaje bardzo przykre komentarze na swój temat. Postanowiła zabrać głos

Dla Sylwii i Jasia znów nastał bardzo wyjątkowy czas. Ta wspaniała para, którą kochają miliony młodych ludzi, ponownie zostanie rodzicami! Ich pierwsze dziecko przyszło na świat w styczniu tego roku, a już za kilka miesięcy do tej uroczej rodziny dołączy nowe maleństwo. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w wywiadach podkreślali, że bardzo chcą mieć dużą rodzinę i wygląda na to, że powoli będą spełniać to marzenie.

Oczywiście dla zdecydowanej większości fanów, wiadomość o drugiej ciąży wokalistki była bardzo radosna. Ale niestety są też tacy, którzy swoimi słowami już od jakiegoś czasu sprawiają przykrość Sylwii. Młoda gwiazda opowiedziała o tym na swoim InstaStory. Piosenkarka zaczęła swój wpis od skomentowania przykrych komentarzy, jakie ostatnio otrzymała Maffashion na Instagramie. Blogerka wstawiła zdjęcie swojego płaskiego brzucha po dwóch miesiącach od porodu i niektórzy zarzucili jej, że w ten sposób wpędza inne dziewczyny w kompleksy.

Dziewczyny, co jest z Wami nie tak? Nie każdy musi mieć kompleksy z powodu swojego ciała po porodzie i nie zmuszajcie nikogo do tego. Julka wygląda świetnie i patrząc na to, jak jej ciało wygląda, jestem pełna podziwu i jedyne uczucie, które odczuwam, to motywacja. Jak można mieć pretensje do kogoś, że ma lepsze predyspozycje genetyczne? Co to za argument? - zaczęła swój wpis Sylwia Przybysz.

W dalszej części piosenkarka odniosła się do swojej sytuacji i przykrych komentarzy na swój temat. Opublikowała kilka szokujących komentarzy, szkalujących jej pełniejszą sylwetkę, zanim jeszcze ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Wśród krytykujących są również tacy, którzy nie rozumieją, dlaczego Sylwia i Jaś tak szybko zdecydowali się na drugie dziecko... Jak skomentowała to wokalistka?

Do ostatniej chwili powiedzenia Wam o drugiej ciąży pod każdym filmem u Jaśka czytałam komentarze na swój temat. Jak przytyłam, że jestem ulana. Pomijając fakt, jak bardzo trzeba nie mieć kultury, żeby coś takiego pisać, żeby wytykać kobiecie po porodzie, że przytyła. Nie ma na to racjonalnego wytłumaczenia. To zwykłe chamstwo i tyle. Obiecałam sobie, że poruszę ten temat przy najbliższej okazji i właśnie to robię. Nigdy nie wróciłam do formy sprzed ciąży. Zostało mi 10 kg, których nie zrzuciłam i co? Mam to gdzieś. Lubię swoje ciało i jestem z siebie dumna, że nie mam kompleksów, bo urodziłam wspaniałe dziecko i to jest dla mnie najważniejsze. Patrząc na swoje ciało widzę siłę. [...] Zastanówcie się dwa razy zanim coś napiszecie, bo mi byłoby wstyd - napisała Sylwia Przybysz.

Zobaczcie cały wpis, który zamieściła w sieci gwiazda. Kilka mocnych komentarzy pojawiło się również na profilu Sylwii Przybysz. Internauci nie przebierali w słowach:

-Sysia ostatnio spasła się jak świnia

- Nie za szybko na drugie dziecko? Chyba, że znowu wpadka

Naprawdę aż ciężko uwierzyć, że można skierować tak okropne słowa do drugiego człowieka.

Rodzina Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego już za chwilę się powiększy. Para przywita na świecie swoje drugie dziecko. Przyszła mama postanowiła zabrać głos w sprawie hejtu, aby uzmysłowić internautom jak bardzo słowo może skrzywdzić innego człowieka. Mamy nadzieję, że jej apel da wielu krytykującym do myślenia.