Sylwia Przybysz jeszcze nigdy nie pokazała tak słodkiego zdjęcia swojej rodziny. Tylko spójrzcie na Jana Dąbrowskiego i Polę

Sylwia Przybysz pokazała przepiękne zdjęcie Jana Dąbrowskiego z córeczką. Młoda mama ostatnio rozpieszcza swoich fanów zdjęciami dziewczynki ale to własnie zdjęcie z tatą rozczuliło ich najbardziej. Nic dziwnego, tylko na nich spójrzcie!

Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała zdjęcia ze spaceru z córeczką. Pola to już naprawdę duża dziewczynka!

Sylwia Przybysz pokazała zdjęcie Jana Dąbrowskiego z córeczką

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski bardzo wcześnie zdecydowali się na zostanie rodzicami. Ich córeczka Pola przyszła na świat w styczniu 2020 roku i niemalże natychmiastowo skradła serca swojej mamy i taty. Oboje są bardzo popularni w sieci. Na samym Instagramie, Jana śledzi ponad 1,8 mln osób, a Sylwię niewiele mniej, bo 1,5 mln osób. Młodzi rodzice zgodnie stwierdzili, że nie będą pokazywać zbyt często swojej córeczki w mediach. Robią to sporadycznie, chociaż w ostatnich dniach nie brakowało fotek maleństwa.

Zdjęciem, które najbardziej rozczuliło nie tylko fanów, ale również samą Sylwię było to przedstawiające Jana i Polę podczas wspólnej drzemki:

Moja rodzina. Cudowne uczucie móc na nią patrzeć ❤️

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami! Mała Pola rośnie jak na drożdżach. Niedługo skończy 4 miesiące. Do kogo robi się bardziej podobna? Do Sylwii czy do Jana?

Zobacz także: To pierwsza Wielkanoc Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego z córeczką. Pola wygląda jak księżniczka!

Sylwia Przybysz pokazała przepiękne rodzinne zdjęcie.

Mała Pola rośnie jak na drożdżach i daje ukochanym rodzicom wiele radości!



Instagram