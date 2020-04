To pierwsza Wielkanoc Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego z córeczką. Pola wygląda jak księżniczka!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami na początku stycznia. Na świat przyszła ich pierwsza córeczka. Dziś cieszą się z pierwszych rodzinnych świąt w jej towarzystwie. Szczęśliwa mama pokazała urocze zdjęcie dziewczynki na Instagramie. Pola wygląda jak prawdziwa księżniczka!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spędzają pierwsze święta ze swoją córeczką. Niestety ze względu na sytuację panującą w kraju z powodu koronawirusa, nie mogą świętować wraz ze swoją rodziną. Te święta spędzają tylko we troje.

Pierwsze święta Wielkanocne naszej Polusi! 🥰 spędzamy je w domku we trójkę! Chcielibyśmy być z rodzinami ale wiadomo, ze jest to niemożliwe, dodatkowo teraz my nią jesteśmy i naszym zadaniem było przygotowanie świąt. ❤️ Myślę, że podołaliśmy ☺️ przesyłamy Wam dużo uśmiechu, miłości, cierpliwości w tym trudnym czasie, a przede wszystkim życzymy zdrowia ❤️