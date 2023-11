Sylwia Przybysz jest w ciąży czy nie? Nad tym faktem zastanawiają się setki tysięcy fanów młodej wokalistki. Informacje o błogosławionym stanie gwiazdy pojawiły się już kilka tygodni temu, jednak sama artystka konsekwentnie odmawia komentarza. Jednak jej partner, Jan Dąbrowski, nie powstrzymał się od odpowiedzi na nurtujących wszystkich pytanie. Co zdradził w jednym ze swoich filmików na YouTubie?

Jan Dąbrowski komentuje ciążę Sylwii Przybysz

Informację o ciąży Sylwii Przybysz przekazał jakiś czas temu portal Pudelek. Według informacji portalu wokalistka i YouTuber od jakiegoś czas planowali powiększenie rodziny:

Sylwia z Jaśkiem znają się bardzo długo. Od 6 lat są bardzo blisko. Od ponad 2 lat mieszkają razem. Pomimo młodego wieku ich relacja jest bardzo dojrzała. Mają wspólny biznes, mieszkania i plany. Oboje pochodzą z dużych rodzin i podobno już w Boże Narodzenie oświadczyli rodzinom, że planują ślub i chcą starać się o dziecko - miał powiedzieć informator serwisu

Z powodu ciąży gwiazda miała zrezygnować nawet z udziału w "Tańcu z Gwiazdami"! Jednak wokalistka w ogóle nie zabiera głosu w sprawie. W sieci pojawiają się jednak zdjęcia sugerujące, że 21-letnia gwiazda rzeczywiście zostanie mamą.

Co na to jej chłopak? Jaś Dąbrowski niedawno nagrał na swój kanał na YouTubie film, gdzie odpowiadał na pytania fanów. Zatytułował go znacząco: CZY ZAMIESZKAM W DOMU EKIPY I CZY BĘDĘ MIAŁ DZIECKO? Oczywiście padło więc zapytanie o dziecko!

Kiedy mały JDabrowsky, który będzie Minecrafta nagrywał? - sprytnie zapytała jedna z fanek.

Janek na spokojnie w swoim filmiku odpowiedział:

Nie wiem, czy to luty, czy marzec, czy styczeń. Jak będę znał dokładny termin, to Wam powiem.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pytań o ciążę Sylwii, choć wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście najpopularniejsza para w sieci w Polsce będzie mieć dziecko. Zobaczcie sami film Janka!

A oto jedna z najnowszych fotek Sylwii i Jasia. Przybysz napisała: Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham. Wzruszające! PS. Dostrzegacie brzuszek?!

