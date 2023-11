Cześć, tu Sylwia i Artur! Mamy dla Was wspaniałe wiadomości i parę newsów! :) W 2018 roku marzec będzie dla nas ważnym miesiącem - to właśnie wtedy wystartują nasze projekty!

Sylwia Przybysz i Artur Sikorski - plany i niespodzinaki dla fanów na 2018 rok

Sylwia: W marcu odbędzie sie premiera mojej płyty "Czas". To będzie dla mnie przełomowy moment. Do tego w kwietniu rozpocznie się moja trasa "Czas na show". Ale co istotne, już w połowe stycznia usłyszycie pierwszy singiel z płyty "Czas"! To będzie ballada. Prawdziwie bombową informację zostawiam dla Was na koniec: teledysk do utworu zostanie nakręcony poza granicami Polski i będzie utrzymany w zimowym klimacie!

W marcu ruszamy w trasę koncertową!

Artur: Ja też przygotowuję dla Was dużo projektów, nie będzie nudy! Pod koniec lutego ruszam w trasę koncertową, promującą płytę "Okrąg". Szykuję dla Was też cztery klipy, wszystkie zostaną nakręcone poza Polską w najbliższym czasie.

Niedługo kręcimy 4 klipy do utworów z płyty "Okrąg"

Pamiętajcie, że bilety na nasze koncerty kupicie na stronie ebilet lub w Empiku! Więcej informacji, dotyczących preorderu znajdziecie na naszych kanałach social media. Nie zapomnijcie też o naszych zimowych obozach! Odbędą się aż 4 turnusy, a start już w styczniu!

