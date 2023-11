Sylwia Przybysz i Artur Sikorski to jedna z najbardziej stylowych par polskiego show-biznesu! Oboje są nie tylko modni, ale także... mają identyczny gust! Na Instagramie często chwalą się stylizacjami z bardzo podobnymi ubraniami w rolach głównych. Czy Sylwia i Artur specjalnie wybierają takie same ubrania czy jest to tylko przypadek? Zobaczcie nasz wywiad z Sylwią Przybysz!

Reklama

Zobacz: Sylwia Przybysz i Artur Sikorski - o tej parze będzie głośno! Zobacz ich skoordynowane stylizacje!

Przeczytaj też: Czy Sylwia Przybysz zdetronizuje Julię Wieniawę jako ikonę stylu? Ubierają się BARDZO PODOBNIE!

Sylwia i Artur często wybierają identyczne ubrania!

Czy Sylwia i Artur specjalnie wybierają takie same stroje?

Reklama