Sylwia Przybysz, znana influencerka i wokalistka młodego pokolenia, przeżyła prawdziwy szok w swoim domu. Na TikToku opublikowała nagranie, na którym nie kryła łez, opowiadając fanom o niecodziennej sytuacji. Jedna z jej córek postanowiła samodzielnie obciąć sobie włosy.

Sylwia Przybysz pokazała, co zrobiła jej córka

Dla Sylwii Przybysz był to ogromny cios, ponieważ codziennie podkreślała, jak bardzo kocha długie włosy dziewczynki i jak są one piękne. W emocjonalnym wystąpieniu influencerka wyznała:

Codziennie mówiłam jej jak piękne ma włosy, jak jestem w nich zakochana, a ona postanowiła, że je sobie obetnie.

Na szczęście sytuację szybko udało się opanować. Sylwia Przybysz zabrała Nelę do fryzjera, który zajął się jej włosami i uratował całą sytuację. Dzięki jego pracy dziewczynka wyszła z salonu z piękną, nową fryzurą, a stres związany z wcześniejszym incydentem szybko zamienił się w ulgę i uśmiech.

Fala krytyki pod adresem Sylwii Przybysz

Nagranie Sylwii Przybysz wywołało prawdziwą burzę wśród internautów. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo opinii, z których większość nie pozostawiła na wokalistce suchej nitki. Wielu komentujących podkreślało, że dziecięce eksperymenty z fryzurą to normalność i nie powinny być powodem do tak silnej reakcji emocjonalnej. Pod filmem pojawiły się komentarze:

Już myślałam, że obcięła je na zero.

Ej no bez przesady...

Oj nie rób dramy.

Wśród licznych komentarzy dało się także zauważyć głosy zwracające uwagę na relację matki z córką. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że to właśnie Sylwii Przybysz bardziej zależało na długich włosach dziecka, niż samej dziewczynce. Część internautów stwierdziła, że dziecko miało pełne prawo zdecydować o swojej fryzurze i być może chciało po prostu krótszych włosów. Ta perspektywa rozpaliła kolejną dyskusję na temat wolności wyboru i indywidualnych potrzeb dzieci, a także oczekiwań rodziców wobec pociech.

A zapytałeś o to, czy chcesz mieć długie włosy? - czytamy w komentarzach.

Kulisy rodzinnego "dramatu"

Sylwia Przybysz jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje codzienne życie rodzinne. Razem z partnerem Janem Dąbrowskim wychowują trzy córki i często dzielą się z fanami kulisami macierzyństwa. W ostatnich miesiącach influencerka chwaliła się również luksusowym domem, a także pokazami pokoi dziecięcych, w których dbała o najmniejsze detale. To właśnie w takim otoczeniu rozegrał się rodzinny dramat z udziałem jednej z córek.

