Sylwia Przybysz opublikowała na TikToku nagranie, na którym ze łzami w oczach opowiada, jak jej córka sama obcięła sobie włosy. Emocjonalna reakcja influencerki spotkała się z krytyką internautów, którzy uznali ją za przesadzoną. Sytuacja rozegrała się w domu Sylwii Przybysz.
Sylwia Przybysz, znana influencerka i wokalistka młodego pokolenia, przeżyła prawdziwy szok w swoim domu. Na TikToku opublikowała nagranie, na którym nie kryła łez, opowiadając fanom o niecodziennej sytuacji. Jedna z jej córek postanowiła samodzielnie obciąć sobie włosy.
Sylwia Przybysz pokazała, co zrobiła jej córka
Dla Sylwii Przybysz był to ogromny cios, ponieważ codziennie podkreślała, jak bardzo kocha długie włosy dziewczynki i jak są one piękne. W emocjonalnym wystąpieniu influencerka wyznała:
Codziennie mówiłam jej jak piękne ma włosy, jak jestem w nich zakochana, a ona postanowiła, że je sobie obetnie.
Na szczęście sytuację szybko udało się opanować. Sylwia Przybysz zabrała Nelę do fryzjera, który zajął się jej włosami i uratował całą sytuację. Dzięki jego pracy dziewczynka wyszła z salonu z piękną, nową fryzurą, a stres związany z wcześniejszym incydentem szybko zamienił się w ulgę i uśmiech.
Fala krytyki pod adresem Sylwii Przybysz
Nagranie Sylwii Przybysz wywołało prawdziwą burzę wśród internautów. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo opinii, z których większość nie pozostawiła na wokalistce suchej nitki. Wielu komentujących podkreślało, że dziecięce eksperymenty z fryzurą to normalność i nie powinny być powodem do tak silnej reakcji emocjonalnej. Pod filmem pojawiły się komentarze:
Już myślałam, że obcięła je na zero.
Ej no bez przesady...
Oj nie rób dramy.
Wśród licznych komentarzy dało się także zauważyć głosy zwracające uwagę na relację matki z córką. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że to właśnie Sylwii Przybysz bardziej zależało na długich włosach dziecka, niż samej dziewczynce. Część internautów stwierdziła, że dziecko miało pełne prawo zdecydować o swojej fryzurze i być może chciało po prostu krótszych włosów. Ta perspektywa rozpaliła kolejną dyskusję na temat wolności wyboru i indywidualnych potrzeb dzieci, a także oczekiwań rodziców wobec pociech.
A zapytałeś o to, czy chcesz mieć długie włosy?
Kulisy rodzinnego "dramatu"
Sylwia Przybysz jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje codzienne życie rodzinne. Razem z partnerem Janem Dąbrowskim wychowują trzy córki i często dzielą się z fanami kulisami macierzyństwa. W ostatnich miesiącach influencerka chwaliła się również luksusowym domem, a także pokazami pokoi dziecięcych, w których dbała o najmniejsze detale. To właśnie w takim otoczeniu rozegrał się rodzinny dramat z udziałem jednej z córek.
