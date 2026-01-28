Sylwia Peretti, znana z programu "Królowe życia", od lat dzieliła się swoim codziennym życiem w mediach społecznościowych. Wszystko zmieniło się w lipcu 2023 roku, kiedy jej 24-letni syn Patryk zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Teraz gwiazda TTV zaskoczyła wszystkich, publikując w sieci poruszający kadr. Celebrytka zdecydowała się na tatuaż, który upamiętnia jej zmarłego syna.

Sylwia Peretti w poruszających słowach wspomina tragicznie zmarłego syna

Po wielu miesiącach milczenia Sylwia Peretti zdecydowała się wrócić do sieci. W poruszającym wpisie na Instagramie wyjaśniła, dlaczego zniknęła z mediów społecznościowych. Opisała żałobę, samotność oraz ciszę, która ogarnęła ją po śmierci syna. Jak zaznaczyła, była to cisza nie z wyboru, lecz konieczność, sposób na przetrwanie największego bólu. Podkreśliła, że nawet najbliżsi odsunęli się od niej, zostawiając ją samą z niewyobrażalnym cierpieniem. Dodatkowym ciężarem była fala hejtu, która spadła na nią tuż po tragedii.

Zostałam sama z tym, co niewyobrażalne. I wtedy milczenie było jedynym miejscem, gdzie serce mogło się schować, żeby przetrwać - pisała niedawno na Instagramie Sylwia Peretti.

Od tego poruszającego wyznania minęły już dwa miesiące, a gwiazda TTV po dłuższej przerwie od mediów społecznościowych, postanowiła zaskoczyć wszystkich i opublikować wyjątkowy tatuaż, poświęcony jej zmarłemu synowi, Patrykowi.

Sylwia Peretti upamiętniła zmarłego syna wyjątkowym tatuażem

Na swoim profilu na Instagramie Sylwia Peretti opublikowała zdjęcie nowego tatuażu. Na palcu dłoni wytatuowała datę i godzinę narodzin swojego syna: "12.05.99 7:25". Ten subtelny gest pokazuje, jak głęboko tragedia dotknęła serce matki. Tatuaż stał się symbolem nieprzemijającej miłości i bolesnego rozstania, którego nie da się zapomnieć.

Jak wygląda grób Patryka Perettiego? Przejmujące zdjęcie i napis

Sylwia Peretti regularnie odwiedza grób swojego syna, który stał się dla niej miejscem szczególnym. Czarny, elegancki pomnik zdobi poruszające zdjęcie matki z synem. Obok znajduje się drzewo z wygrawerowanym sercem, w krórym wyryto wzruszający napis: "Dzieli nas tylko czas. Kocham Cię, Pati.", dodatkowy symbol ich nierozłącznej więzi.

Ostatnie miejsce spoczynku Patryka Perettiego regularnie tonie w morzu kwiatów, zniczy i wyjątkowych pamiątek. Niedawno Sylwia Peretti zostawiła na grobie syna zaskakujący drobiazg w postaci piernika w kształcie litery "P".

Zobacz także: