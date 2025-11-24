Sylwia Peretti o żałobie po synu. Emocjonalne wyznanie porusza

Sylwia Peretti, znana z programu „Królowe życia”, od lat dzieliła się swoim codziennym życiem na Instagramie. Wszystko zmieniło się w lipcu 2023 roku, kiedy jej 24-letni syn Patryk zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Po tej stracie celebrytka niemal całkowicie zamilkła w mediach społecznościowych. Przestała publikować, wycofała się z życia publicznego.

Po wielu miesiącach milczenia Sylwia Peretti zdecydowała się przemówić. Teraz opublikowała poruszający wpis na Instagramie, w którym wyjaśniła powody swojej nieobecności. Napisała, że „głośny świat bolał”, a cisza była jedynym miejscem, gdzie jej serce mogło się schować, aby przetrwać.

Po długim okresie izolacji Sylwia Peretti zaczęła ponownie udzielać się na Instagramie. Jednym z pierwszych projektów, które zdecydowała się kontynuować, była akcja charytatywna „Paczka Peretti”. Jej celem jest pomoc dzieciom z domów dziecka i seniorom. Wcześniej w akcję zaangażowany był jej syn Patryk - dziś Peretti kontynuuje dzieło sama.

Celebrytka przeprosiła fanów za nadmiar treści dotyczących akcji. Jednak reakcje okazały się wyjątkowo wspierające. Podczas jednej z relacji na Instastory podzieliła się wiadomością od internautki, która poruszyła ją do głębi.

Wzruszyła mnie ta wiadomość... Bo ludzie widzą tylko moment, w którym się odzywam, ale niewielu rozumie drogę, jaką musiało przejść moje serce, żeby znów pozwolić mi mówić napisała Peretti.

Sylwia Peretti zabrała głos w sprawie przeżywania rodzinnej tragedii

W swojej relacji na Instagramie Sylwia Peretti opisała swoje cierpienie po stracie syna. Celebrytka przyznała, że przez długi czas mogła mówić tylko w myślach. Osoby z jej otoczenia - nawet najbliżsi - odsunęli się, zachowując dystans. Została sama z niewyobrażalnym bólem. Wtedy milczenie stało się jedyną formą ochrony. Zwłaszcza że zaraz po śmiertelnym wypadku z udziałem jej syna wylała się na nią fala hejtu. Warto wspomnieć, że nie po raz pierwszy Sylwia Peretti zabrała głos na bolesny temat.

Moja cisza nie była decyzją. To nie było zamknięcie się na świat ani odwrócenie pleców. To była cisza, która przyszła po tragedii większej niż jakiekolwiek słowo potrafi unieść. Cisza, która nie pytała mnie o zgodę. Ona po prostu osiadła we mnie jak ciężka mgła, dusząc każdy dźwięk, każde zdanie, każdy oddech. Przez długi czas mogłam mówić tylko w myślach. Głośny świat bolał. Ludzie, nawet najbliżsi, odsunęli się gdzieś na swoje bezpieczne odległości. A ja zostałam sama z tym, co niewyobrażalne. I wtedy milczenie było jedynym miejscem, gdzie serce mogło się schować, żeby przetrwać napisała.

Instagram stał się dla Sylwii Peretti przestrzenią pamięci, wspomnień i emocji. Na swoim profilu publikuje treści upamiętniające syna - z okazji jego urodzin, rocznic czy świąt. Jej publikacje są pełne refleksji i smutku. W kolejnych postach celebrytka dziękowała za otrzymywane wsparcie.

Dziękuję. Za czułość między słowami. Za to, że potraficie ogrzać choćby jednym zdaniem. I za to, że pomagacie mi wracać — powoli, ostrożnie, ale jednak wracać — z miejsca, z którego nie wszyscy wracają przekazała gwiazda.

