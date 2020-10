Taniec z Gwiazdami. Sylwia Lipka ma koronawirusa? To koniec jej przygody z programem? Mamy komentarz rzecznika stacji 

Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" znowu zapowiada się bardzo nerwowo. W sieci pojawiła się informacja, że Sylwia Lipka zaraziła się koronawirusem. Materiał opublikowany przez wokalistkę bardzo szybko został skasowany, a sama zainteresowana nie skomentowała sprawy. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem Polsatu w sprawie udziału Sylwii Lipki w "Tańcu z Gwiazdami". Co dalej z tanecznym show?

Sylwia Lipka nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" z powodu koronawirusa?

To zdecydowanie nie jest szczęśliwa edycja dla całej ekipy "Tańca z Gwiazdami". Wiosną show musiało zostać odwołane w powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Jesienią program został wznowiony w niemalże nienaruszonym składzie. Niestety w zeszłym tygodniu z powodu zarażenia koronawirusem z udziału w wyścigu po "kryształową kulę" musiał zrezygnować Bogdan Kalus. Na kwarantannie przebywa również jego żona oraz dwóch tancerzy "Tańca z Gwiazdami" - Jan i Lenka Klimentowie. Związku z chorobą Anna Karwan musiała zatańczyć z nowym partnerem.

Z powodu rezygnacji z show Bogdana Kalusa, do programu powrócił Sylwester Wilk, który z powodu problemów zdrowotnych zrezygnował w czwartym odcinku aktualnej edycji. Jednak wygląda na to, że to nie koniec problemów w programie spowodowanych pandemią. Jak informuje Pudelek.pl, na profilu na Tik Toku Sylwia Lipka poinformowała, że poddała się obowiązkowym testom na obecność koronawirusa, które dały pozytywny wynik. Materiał jednak szybko zniknął z sieci. Wokalistka do tej pory nie wypowiedziała się na ten temat.

Skontaktowaliśmy się z Tomaszem Matwiejczukiem, rzecznikiem stacji z prośbą o komentarz w sprawie. Czy Sylwia Lipka ma koronawirusa i nie pojawi się w dzisiejszym odcinku programu?

Na razie jeszcze musimy uzyskać ostateczne potwierdzenie, czy Sylwia ma faktycznie koronawirusa, bo ja nie mam takiej informacji oficjalnej. Jak dostaniemy wyniki, wówczas będziemy informować co dalej. Będziemy w ciągu dnia informowali o decyzjach i o tym, jak wygląda stan faktyczny - skomentował w rozmowie z Party.pl

Czy "Taniec z Gwiazdami" zostanie ponownie przerwany z powodu pandemii?

Czy Sylwia Lipka z powodu zakażenia koronawirusem będzie musiała opuścić program tuż przed finałem? Wciąż czekamy na oficjalne informacje w tej sprawie.

