Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał wiele emocji, a uczestnicy dali z siebie wszystko. Szczególnie dumna może być Tatiana Okupnik, która pomimo poważnej kontuzji zatańczyła perfekcyjnie. Zobacz: Tatiana Okupnik ma poważną kontuzję. Pomimo bólu zatańczyła w Tańcu z Gwiazdami

Każdy odcinek show przybliża nas do wielkiego finału. W związku z tym na parkiecie możemy zobaczyć coraz mniej par. W dzisiejszym odcinku tancerze i uczestnicy zatańczyli po dwa tańce i zaprezentowali zdobyte do tej pory umiejętności. Jury nie szczędziło pochlebnych słów i było zachwycone występami. A po pierwszym tańcu Agnieszka Kaczorowska i Krzysztof Wieszczek otrzymali immunitet i automatycznie przeszli do kolejnego odcinka.

Niestety jak zawsze ktoś musiał pożegnać się z programem. Zdaniem widzów najsłabiej wypadli Sylwia Juszczak i Kamil Kuroczko!

