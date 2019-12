Sylwia i Mikołaj z Love Island nie zdążą z przygotowaniami do świąt? Co z ich nowym, wspólnym mieszkaniem?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zwycięzcy programu "Love Island". Ich uczucie, chociaż początkowo nie przekonało fanów programu, jest coraz mocniejsze. Para nie marnuje czasu i planuje wspólną przyszłość. Niedawno poinformowali, że szukają wspólnego mieszkania, aby spędzić w nim nadchodzące Boże Narodzenie. Jednak okazuje się, że nie będzie to takie proste, a ilość świątecznych obowiązków okazała się przytłaczająca. Sylwia przyznała, że czuje się zupełnie nieprzygotowana do świąt.

Sylwia Madeńska o przygotowaniach do świąt

Plany Sylwii i Mikołaja z Love Island dotyczącego wspólnego mieszkania i Wigilii we własnym kącie muszą niestety poczekać do przyszłego roku. Parze nie udało się jeszcze znaleść wymarzonych czterech ścian, pomimo tego, że mają już konkretną wizję. Przedświąteczny okres minął bardzo szybko, a zostało jeszcze wiele kwestii do ustalenia. Sylwia podzieliła się swoimi rozterkami na Instagramie:

Został już tylko tydzień do świąt, a czuje się totalnie nieprzygotowana 🙈 dni mijają w szalonym tempie, mieszkanie nadal nie wybrane, choinka nie kupiona, pertraktujemy nadal z rodzinka gdzie spędzić wigilijny wieczór 🙊 za rok będzie trzeba przygotować wigilię w swoim gniazdku, aby móc zaprosić wszystkich 💁‍♀️😌

Nie wszystko jednak idzie źle i na ustach najbliższych na pewno zagoszczą szerokie uśmiechy.

Jest jeden sukces w tym wszystkim ! Prezenty zostały kupione i czekają w dobrze ukrytym miejscu 😈 a jak tam Wasza niedziela ? Gotowi do świąt ?

Gwiazdy uwielbiają się dzielić bożonarodzeniowymi przygotowaniami i rozterkami w ich trakcie ze swoimi odbiorcami. W końcu nas wszystkich dotyczy ta świąteczna gorączka.

Sylwia i Mikołaj z Love Island nie są przygotowani do świąt Bożego Narodzenia / fot. Sylwia Kluczewska

Czy zdążą z przygotowaniami?