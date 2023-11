Małgorzata Borysewicz to żona idealna. Nie tylko pomaga swojemu mężowi na gospodarstwie, ale również idealnie sprawdza się jako pani domu. W kuchni czuje się jak ryba w wodzie, więc przed świętami może puścić wodze fantazji kulinarnych. Ale jak sama przyznaje, ciężko z nią wytrzymać! Dlaczego?

Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" pierwszy raz bez makijażu i sztucznych rzęs! Fani zachwyceni jej naturalną urodą

Wir przygotowań świątecznych porwał już Małgorzatę z "Rolnik szuka żony". Rolniczka zaczęła od pieczenia ciast. Postanowiła wyjątkowo podzielić się swoim ulubionym przepisem z odbiorcami i podkreśliła, że to właśnie kuchnia jest bliższa jej sercu niż rolnictwo:

Uczestniczka show przyznała, że ferwor bożonarodzeniowych przygotowań sprawia, że staje się nie do wytrzymania, a ilość przygotowywanych potraw może okazać się niezliczona.

Faceci, jak Wy wytrzymujecie z nami kobietami przed świętami, to ja Was podziwiam ????????‍????Toż to przeginka totalna???? - wyznała szczerze rolniczka.