Sylwestrowa noc to dla gwiazd kolejny dzień pracy. Najgorętsze nazwiska show-biznesu podczas koncertów mogą zarobić astronomiczne kwoty. Rekordzistom udaje się czasem wziąć udział aż w dwóch koncertach! Co roku inna gwiazda jest w stanie wynegocjować zawrotną kwotę, a w tym roku gwiazdą, o którą się biły się aż dwie stacje jest... Sylwia Grzeszczak!

Ile zarobi Sylwia Grzeszczak w Sylwestra?

Z informacji przekazanych przez naszego informatora wynika, że gwiazda otrzymała oferty od stacji TVP i TVN. Jednak to stacja TVN, która organizuje imprezę sylwestrową na placu Bankowym w Warszawie, zaproponowała największą stawkę. Sylwia Grzeszczak za koncert w Sylwestra TVN ma zarobić ok. 200 tys. zł!

To zawrotna suma, ale warto przypomnieć, że gwiazda jest w drugiej ciąży i planuje koncertować jedynie do końca roku, potem ma skupić się na przygotowaniach do porodu. W lipcu pojawiła się informacja, że Sylwia Grzeszczak i jej mąż Liber ponownie zostaną rodzicami. Co ciekawe artystka unika medialnego szumu i chroni swoje życie prywatne, a mimo to jest jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej muzyki pop i jak widać może pochwalić się zawrotnymi kwotami za koncerty!

Ile zarabiają gwiazdy na koncertach w Sylwestra?

W zeszłym roku według "Super Expressu" na największą gażę mogła liczyć Edyta Górniak, która za występ na Sylwestrze TVN zgarnęła 120 tys. zł. Zaraz po niej po 100 tys. zarobili m.in. Beata Kozidrak i Sławomir, a Maryla Rodowicz mogła liczyć na 90 tys. zł. Z kolei Michał Szpak za koncert w Chorzowie otrzymał 70 tys. zł, a Ewa Farna 60 tys. zł.Jednak te stawki wcale nie wydają się wygórowane przy kwocie, jaką w tym roku wynegocjowała Sylwia Grzeszczak!

