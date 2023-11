To wspaniała wiadomość dla fanów Sylwii Grzeszczak! Wokalistka spodziewa się drugiego dziecka! Sylwia Grzeszczak i jej mąż, raper Liber, nie posiadają się z radości. Informacja o ciąży zbiegła się z szóstą rocznicą ich związku. Sylwia niedawno obchodziła także trzydzieste urodziny. Jak się czuje jako przyszła mama?

– To dopiero pierwsze miesiące ciąży - mówi "Fleszowi" osoba z otoczenia Sylwii i Libera

Sylwia Grzeszczak pójdzie na urlop macierzyński?

Wspaniałe wiadomości przyszły, kiedy Sylwia była w środku trasy koncertowej. W sierpniu wystąpi na festiwalu Top of the Top Sopot Festival. Za chwilę na rynku pojawi się również jej kolejny singiel. Czas tylko dla siebie gwiazda będzie miała dopiero na początku przyszłego roku. Wtedy razem z Liberem zamierzają skupić się na przygotowaniach do narodzin maleństwa.

Czy jej drugie dziecko też otrzyma tradycyjne imię, tak jak czteroletnia córeczka Bogna? Tego na razie nie wiadomo. Sylwia nie planuje także zbyt długiego urlopu macierzyńskiego.

Sylwia i Liber są już rodzicami czteroletniej Bogny

