Sylwia Grzeszczak w sukience z Bershki! Kosztuje 49 złotych, a wygląda jak od projektanta

Sylwia Grzeszczak to zdecydowanie jedna z największych ikon stylu w Polsce. Jej ostatnie stylizacje zbierają tysiące pozytywnych komentarzy, np. jej look z hitowym różowym futerkiem Mode & Affaire za 1600 zł, czy seksowny czarny kombinezon ze srebrnymi zdobieniami z ASOS. Teraz przyszedł czas na jej kolejną stylizację ze srebrną sukienką mini w roli głównej. Grzeszczak zdecydowała się na piękną sukienkę z Bershki (przeceniona ze 159 na 49 złotych). Sukienka jest na górze mocno zabudowana - ale za to dół jest o wiele odważniejszy. Długość mini pięknie eksponuje nogi, które Grzeszczak ma nieziemsko piękne i długie!

Sylwia Grzeszczak całość uzupełniła równie efektowną biżuterią marki ASOS. Zdecydowała się na wiszące kolczyki gwiazdy oversize w kolorze srebra oraz kolczyki nauszne zdobione kryształkami. Całość wygląda niezwykle elegancko i imprezowo.

Sukienka Sylwii Grzeszczak z Bershki to niekwestionowany hit - sprawdzi się idealnie na karnawałowej imprezie. Sami spójrzcie!

Sukienka została przeceniona ze 159 na 49 złotych!

Sylwia Grzeszczak wygrała ostatnio plebiscyt na najlepszą damską stylizację miesiąca - pokonując m.in. Roksanę Węgiel.