Sylwia Grzeszczak w seksownym kombinezonie z sieciówki. Jest teraz na wyprzedaży!

Sylwia Grzeszczak w ostatnim czasie stała się prawdziwą ikoną stylu. Piosenkarka co chwilę zachwyca nas nowymi stylizacjami. Kilka dni temu wygrała nawet plebiscyt "Fleszstyle" na najlepiej ubraną gwiazdę, pokonując takie gwiazdy jak Paulina Sykut-Jeżyna czy Roksana Węgiel. Grzeszczak uwielbia modę i nie boi się odważnych rozwiązań - zwłaszcza że może pochwalić się piękną sylwetką, na której wszystko prezentuje się idealnie.

Sylwia Grzeszczak niedawno zaprezentowała się swoim fanom w czarnym kombinezonie ze srebrnymi zdobieniami. Okazuje się, że to cudo wcale nie jest dziełem projektanta - identyczny kombinezon dostępny jest w sklepie internetowym ASOS. To model Starlet, który został przeceniony z 814,61 zł na 569,83 zł! Sylwia Grzeszczak zestawiła go z dużymi kolczykami - kołami, które jeszcze bardziej podkręciły jej karnawałowy look. Jak wam się podoba całość?

Sylwia Grzeszczak stawia nie tylko na luksusowe marki. Swój ostatni kombinezon kupiła w ASOS. Gwiazda zdecydowała się dodatkowo na mocny makijaż - smokey eye - oraz szaloną fryzurę. Włosy zostały mocno podkręcone, by dodać im jeszcze więcej objętości. Seksownie!

Czarny dopasowany kombinezon ze zdobieniami jest nadal dostępny w sklepie ASOS. Kosztuje obecnie 569,83 zł - został przeceniony z 814,61 zł.