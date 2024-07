Sylwia Grzeszczak zaśpiewa w duecie z Beatą Kozidrak! Szykuje się niezwykła sylwestrowa impreza w Katowicach zorganizowana przez telewizję Polsat. Pojawią się największe polskie gwiazdy, a na jednej scenie zaśpiewają razem Sylwia Grzeszczak i energetyczna Beata Kozidrak.

Panie zdecydowały się zaśpiewać jeden z największych światowych hitów. Jaki? Otóż będzie to nie lada wyzwanie, ponieważ wokalistki postawiły na piosenkę Cher z 1989 roku - "If You Could Turn Back Time".

Sylwestrowa Moc Przebojów w Katowicach - kto wystąpi?

Jak co roku Polsat organizuje Sywelstrową Moc Przebojów. Tegoroczny koncert odbędzie się w Katowicach, a na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki. Kto jeszcze zaśpiewa oprócz Sylwii Grzeszczak i Beaty Kozidrak? Otóż publiczność i widzowie będą mogli zobaczyć między innymi Ewelinę Lisowską, Ewę Farną, Grzegorza Hyżego, Kamila Bednarka, Feel, Blue Cafe, zespół Enej, Golec uOrkiestrę, IRĘ, Michała Wiśniewskiego, Piersi i zespół Video.

Gwiazdy zaśpiewają nie tylko swoje przeboje, ale również covery piosenek, które zna każdy.

Sylwia Grzeszczak zaśpiewa z Beatą Kozidrak!

Ten duet rozgrzeje publiczność!