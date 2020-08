Sylwia Bomba przyćmiła pannę młodą na weselu?! Fani: "Mam nadzieję, że nie sprawiłaś przykrości młodej" 

Zazwyczaj stylizacje Sylwii Bomby budzą podziw wśród internautów, jednak tym razem było inaczej. Gwiazda TTV bawi się właśnie na weselu, jednak kreacja, którą przyodziała zszokowała internautów. Pod zdjęciem rozpętała się burza. Internauci twierdzą, że mogła przyćmić pannę młodą i mają nadzieje, że swoją stylizacją nie wyrządziła jej przykrości. Zobaczcie sukienkę Sylwii Bomby, która nie spodobała się internautom.

Zobacz także: Sylwia Bomba przez nadwagę była szykanowana w szkole! Teraz zdradza jak schudła 30 kg

Czy tym razem Sylwia Bomba zaliczyła stylizacyjną wpadkę? Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała kreację, którą wybrała na wesele. Jej wybór nie przypadł do gustu internautom. Zarzucili gwieździe TTV, że nie uszanowała panny młodej, ubierając sukienkę, która miała bardzo duże szanse na to, żeby przyćmić kreację panny młodej.

Sama Sylwia przyznała, że jej partnerowi nie spodobał się jej wybór:

Sylwia Bomba bez wątpienia wygląda w tej kreacji zjawiskowo, jednak internauci zwrócili jej uwagę, że to nie jest sukienka dla gościa weselnego. Po taką kreację mogłaby sięgnąć panna młoda, która podczas swojego wesela niewątpliwie powinna być najważniejsza:

- Sylwia wyglądasz obłędnie ! Natomiast sama mam ślub za 2 miesiące i byłoby mi baaardzo przykro jakby ktoś z gości przyszedł tak ubrany. Mimo ze to kolor brzoskwiniowy to wygląda jak ślubny. Sama mam skromną suknie ślubna i na moim weselu to Ty wyglądałabyś jak panna młoda ... Miejmy nadzieje, że nie sprawi to przykrości młodej 😢

- Pięknie wyglądasz ale ja jako przyszła panna młoda serio to bym się wściekła jak by mi koleżanka przyszła w białej długiej sukni ;)

- Trochę słabo, bo kolory zarezerwowane dla pani młodej. Nie chciałabym, aby na moim ślubie ktoś się ubrał w ten sposób, co nie zmienia faktu, że naprawdę ładnie to wszystko wygląda ☺️