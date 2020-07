Sylwia Bomba przez nadwagę była szykanowana w szkole! Teraz zdradza jak schudła 30 kg

Sylwia Bomba zyskała sympatię widzów dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym zasiada na kanapie razem z Ewą Mrozowską-Kozłowską. Obie panie od sześciu lat tworzą zgrany duet nie tylko w show – przyjaźnią się również w życiu prywatnym.

Gwiazdy stacji TTV dzieliły wywiadu magazynowi "Party", w którym opowiedziały m.in.: jak wyglądała historia ich znajomości, początki nagrań show i droga do sławy.

Na początku przy realizacji „Gogglebox” miałyśmy z Ewą kilka sytuacji „na noże”. Dziś zdarza nam się to bardzo rzadko. Doszłyśmy do takiego etapu w naszym „związku”, że zachowujemy się jak stare, dobre małżeństwo. Wiadomo, że dziadek siorbie, a babcia chrapie, a mimo to są ze sobą szczęśliwi. Tak naprawdę sprzeczamy się o głupoty – mówi o przyjaźni z Mrozowską Bomba.