Marzysz o idealnej sukience na 30-sto stopniowe upały? Model, który wybrała sobie Sylwia Bomba to idealna propozycja! Jej szałowa, elegancka a jednocześnie wygodna sukienka jest niemal identyczna, jak ta z H&M i wcale nie wydasz na nią majątku! Ile kosztuje?

Trendy lato 2020: Sylwia Bomba w modnej sukience na lato. Podobną dostaniesz w H&M

Internautki kochają szafę Sylwii Bomby. Uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" nie tylko czuje trendy ale dokładnie wie, gdzie ich szukać. Jej szafa to nie tylko ubrania od projektantów ale również perełki wyłowione w sieciówkach. Warta uwagi jest lekka, letnia sukienka uszyta z materiału z domieszką lnu, która idealnie będzie sprawdzała się, podczas dni, w których bezlitośnie leje się żar z nieba. Dodatkowo biel będzie podkreślała Waszą wakacyjną opaleniznę. Sukienka w stylu Sylwii Bomby dostępna jest w H&M i kosztuje 129,99 zł. Model obejmuje szeroką rozmiarówkę od 32 do 50! Dodatkowo posiada delikatne ramiączka oraz marszczenia na plecach i w talii, które w wraz z guzikami optycznie wyszczuplają sylwetkę, dopasowując się do jej typu.

Lekko, przewiewnie i elegancko - można chcieć więcej?

Sukienka w stylu letniej kreacji Sylwii Bomby dostępna jest w H&M!

Instagram/mat. promocyjne

Kosztuje 129,99 zł. Sukienka jest zrobiona z materiału z domieszką lnu, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas upałów.