Sylwia Bomba buszuje w sklepie z biżuterią i zaskakuje słowami: "Mam na palcu mieszkanie w Warszawie"

Sylwia Bomba ostatnio skorzystała z pięknej, słonecznej pogody i wybrała się w letniej stylizacji na zakupy słodkości w jednej z najpopularniejszych cukierni Magdy Gessler "Słodki Słony". Gwieździe "Gogglebox. Przed telewizorem" towarzyszyli paparazzi, którzy byli świadkami zaskakującej sytuacji. Patrząc na minę Sylwii Bomby łatwo się domyślić, że nie była zadowolona z tego, co się wydarzyło na ulicy... Sylwia Bomba upuściła pudełko ze słodkościami i wyrzuciła je do kosza... Sylwia Bomba ogromną popularność zdobyła jako gwiazda programu "Gogglebox", jednak to nie jedyny program z jej udziałem. Gwiazda TTV wystąpiła też m.in. w "Tańcu z gwiazdami" czy "99 gra o wszystko", a ostatnio było o niej głośno w kontekście rozstania z partnerem. Nic dziwnego, że Sylwia Bomba jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Fotoreporterzy przyłapali gwiazdę TTV podczas spaceru ulicami Warszawy. Sylwia Bomba zdecydowała się wejść do popularnej cukierni Magdy Gessler, skąd wyszła z paczką słodkości. Niestety to, co wydarzyło się potem nie wyglądało dobrze... Zobacz także: "Gogglebox": Sylwia Bomba w nowym duecie! Kim jest Lili Antoniak? Kiedy Sylwia Bomba przechodziła przez przejście dla pieszych nagle paczka z ciastkami wypadła jej z rąk i wylądowała na ulicy. Celebrytka jednak nie zostawiła bałaganu na ulicy i nie odeszła, ale zebrała słodycze do pudełka. Następnie gwiazda TTV podążyła w kierunku najbliższego kosza na śmieci i tam wrzuciła zebrane ciastka. Sylwia Bomba nie miała zadowolonej miny. W końcu nic w tym dziwnego, cena ciast w cukierni Magdy Gessler do niskich nie należy. Co ciekawe Sylwia Bomba przy okazji niefortunnego wypadku pochwaliła się swoim autem. Mercedes GLE to drogi model, ceny rozpoczynają się od 350 tys. zł....