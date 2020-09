Sylwia Przybysz w sesji zdjęciowej z małą Polą! Zdjęcia zrobiła sama... Sylwia Bomba z "Gogglebox"!

Sylwia Bomba jest znana przede wszystkim jako gwiazda programu "Gogglebox", jednak od czasu do czasu przypomina o swoim zawodzie fotografa, prezentując w mediach społecznościowych efekty sesji zdjęciowych, które robi. Ostatnio w swoim studio gościła dwie wyjątkowe kobiety, a fotografie, które im zrobiła wprawiły w zachwyt Internautów. Przed obiektywem Sylwii Bomby pojawiła się Sylwia Przybysz ze swoją córeczką Polą. To zdjęcie to najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Sylwia Przybysz po raz kolejny w obiektywie Sylwii Bomby!

To nie pierwszy raz, kiedy Sylwia Przybysz zdecydowała się na sesję u gwiazdy programu "Gogglebox". Po raz pierwszy spotkały się na planie zdjęciowym, kiedy piosenkarka była w ciąży. Teraz już jako mama ponownie pojawiła się przed obiektywem Sylwii Bomby razem ze swoją córką:

jak wiekszość z Was wie z zawodu jestem fotografem, kilka dni temu po długiej przerwie miałam przyjemność znowu stać za obiektywem 🤩 Na zdjęciu piękna mama @sylwiaprzybysz z grzecznym aniołkiem Polą. Bycie mamą to niesamowita przygoda, uwielbiam fotografować takie momenty 🥰 - napisała Sylwia Bomba na Instagramie.

Fani są pod wrażenie efektów sesji zdjęciowej Sylwii Przybysz z córeczką i pod zdjęciem pojawiła się masa komentarzy:

Wooow przepiękne zdjęcie 😍😍😍 Przepiękne baśniowe ujęcie 😍 Sylwia podziwiam cie robisz takie piękne zdjęcia! Piękny efekt 😍 piękne kobietki 😍 widać, że kochasz to co lubisz 😁

Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Prawie identyczną fotkę pokazała Sylwia Przybysz!

Sylwia Przybysz związana jest od paru lat z Janem Dąbrowskim, youtuberem, gwiazdorem show "The Voice Kids".