Sylwia Bomba planuje dziecko z nowym partnerem? Te słowa mówią wszystko!

Nie jest tajemnicą, że Sylwia Bomba już od jakiegoś czasu jest szczęśliwie zakochana. Gwiazda "Googlebox. Przed Telewizorem" jednak nie afiszuje się ze swoim związkiem, ukrywając twarz ukochanego i nie zdradzając, jak wyglądają jej plany, związane z życiem prywatnym. Mimo wszystko internauci są niezmiernie ciekawi jej nowej relacji. Tym razem padło pytanie o dziecko.

W ostatnim czasie życie Sylwii Bomby obraca się wokół przeprowadzki do nowego domu. Gwiazda nie ukrywa, że ta przysporzyła jej sporo problemów, bowiem urządzanie posiadłości okazało się dużym wyzwaniem dla gwiazdy "Googlebox. Przed telewizorem" oraz jej córki, Antosi. Na szczęście celebrytka nie musi ze wszystkim radzić sobie sama, bowiem od jakiegoś czasu Sylwia Bomba jest szczęśliwie zakochana. Gwiazda postanowiła jednak, że nie chce kolejnego, medialnego związku. Właśnie dlatego na jej mediach społecznościowych, poza InstaStories, nie znajdziemy żadnych wspólnych kadrów zakochanych.

Celebrytka jednak nie ukrywa, że jej obecny partner jest jej największym wsparciem. Jej fani natomiast są nieustannie zaciekawieni ich życiem prywatnym. Właśnie dlatego, korzystając z okazji podczas sesji pytań i odpowiedzi urządzonej na Instagramie gwiazdy, padło pytanie o to, czy zakochani planują dziecko:

Wówczas Sylwia Bomba nie kryła zdziwienia i postanowiła odpowiedzieć, w charakterystyczny dla siebie, sarkastyczny sposób:

Instagram @sylwiabomba

Sylwia Bomba szybko postanowiła jednak wyjaśnić swój komentarz.

- Dla części z was jest to zrozumiałe, że każdy ma swoje granice i w aktualnej sytuacji w Państwie Polskim, pytanie o dziecko jest niekoniecznie na miejscu. Ja stawiam swoją granicę i cały czas mówię, nie pytajcie mnie, dlaczego nie chcę mieć drugiego dziecka. Po prostu mogę go nie chcieć, to jest mój wybór. Ale jest też druga część obserwatorów - na szczęście jest ich znacznie mniej, którzy odpowiadają "Pani Sylwio, pani jest osobą publiczną, daje pani okienko do pytań, to proszę odpowiadać na pytania, które my tam do pani mamy bo to jest pani obowiązek. Cieszę się, że jednak większość obserwatorów rozumie moją ironię - wyjaśniła Sylwia Bomba.