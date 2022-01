Sylwia Bomba nigdy wcześniej tego nie robiła. "Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć". O co chodzi?

Sylwia Bomba z "Gogglebox" niedawno rozstała się ze swoim narzeczonym - teraz bohaterka hitu TTV zaczyna nowe życie i wygląda na to, że dużo się u niej dzieje. Razem z córeczką Antosią przeprowadziła się do nowego miejsca, a ponadto już niedługo zobaczymy ją także w "Tańcu z gwiazdami". Oczywiście w dalszym ciągu Sylwia Bomba jest bardzo aktywna na swoim Instagramie i ostatnio jej relacja mocno zaciekawiła fanów! Piękna gwiazda "Gogglebox", pokazała się w sukni ślubnej! Czy w takim razie Sylwia Bomba wychodzi za mąż?! Zobaczcie, co odpowiedziała! Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała zdjęcie w bardzo obcisłej sukience! I od razu pytania o dietę... "Gogglebox": Sylwia Bomba po rozstaniu zaczyna nowe życie! Sylwia Bomba to uwielbiana przez widzów gwiazda "Gogglebox" . Niestety, ostatnio w jej życiu prywatnym było sporo zawirowań - po 5 latach związku, bohaterka hitu TTV rozstała się z partnerem . Sylwia Bomba poinformowała o tym fanów, za pośrednictwem InstaStories. Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała na Instagramie. Jak udało się dowiedzieć "Party", decyzję o rozstaniu podjęła Sylwia. Gwiazda "Gogglebox" zakończyła swój pięcioletni związek w kwietniu. Walczyłam o tę miłość do końca. Chciałam, by moja córka miała pełną rodzinę. Nie udało się, ale zrobię wszystko, by była szczęśliwa. [...] Teraz chcę zamknąć przeszłość i zacząć nowy etap. Wierzę, że jeszcze będę szczęśliwa -...