Zapomnijcie o "Despacito" i playbacku Luisa Fonsiego podczas Sylwestra z Dwójką 2017/2018 w Zakopanem. Na własną odpowiedzialność możecie zobaczyć inny, dość żenujący występ grupy Uniting Nations z Wielkiej Brytanii, którzy podczas imprezy zaśpiewali m.in. cover "Out of Touch". Chociaż w tym przypadku ciężko o słowo "zaśpiewali".

Najgorszy występ podczas Sylwestra TVP?

Lider grupy oraz wokalistka chyba nie bardzo wiedzieli, kiedy zaczęła się piosenka i jak ona brzmi. Ba, można śmiało powiedzieć, że nie wiedzieli, co robią na scenie. Wystarczy tylko zobaczyć, jak żeńskie partie śpiewa... mężczyzna i robi to z ogromnym skupieniem. Ponadto - dziewczyna niektóre fragmenty utworu próbowała śpiewać na żywo, ale szybko się poddała, kiedy zdała sobie sprawę, że i tak nie ma to znaczenia. Najgorszy występ tej nocy? ZDECYDOWANIE! Mamy nadzieję, że zagraniczni artyści wezmą przykład z polskich, którzy w większości śpiewali na żywo, mimo zimna i mrozu - zdobywając uznanie publiczności!

Zobaczcie przerażający występ zespołu Uniting Nations!

Oglądaliście?