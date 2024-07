Sylwester z Andrzejem Dudą - to wydarzenie, które rozgrzewa całego polskiego Facebooka niemal do czerwoności. Każdy chce imprezować w tę noc z Prezydentem Polski ;) Oczywiście to wirtualne wydarzenie, co nie zmienia faktu, że taka forma żartu spodobała się internautom. "W tym roku będziemy obchodzić mentalnie kolejny sylwester z naszym wspaniałym prezydentem! Dziękujemy, że jest Pan z nami!" - tak brzmi krótki opis wydarzenia. Różne konta i fanpejdże biorą udział w tej akcji! Wojciech Cejrowski, Adam Mickiewicz (z "Panem Tadeuszem", ale tylko bez Juliusza Słowackiego!), Magda Gessler, Robert Makłowicz, Kevin McCallister oraz Doda! W naszym krótkim wideo przygotowaliśmy dla was najlepsze teksty! Kto wygrał swoim tekstem? Bronisław Komorowski, Arkadiusz Milik, a może Ewelina Lisowska?

Zobaczcie nasze wideo i zdecydujcie - czy też będziecie się bawić z Andrzejem Dudą? ;)

Sylwester z Andrzejem Dudą? Czemu nie! Akcja na Facebooku rozgrzała wszystkich! Ciekawe, co na to prezydent!

