Sylwestrowa Noc Przebojów w Polsacie tym razem odbędzie się w Katowicach ! A jakie gwiazdy się na nim pojawią? M.in. Bajm, Kayah, Urszula, Wilki, Blue Cafe, Stefano Terrazzino, Cleo, Donatan, Kamil Bednarek, Conrado Yanez ( zwycięzca 10. edycji "Must be the music" ), Golec Orkiestra oraz Grzegorz Hyży i Pectus. Do tego 40-lecie będzie świętował zespół Boney M. Sylwestrowa Noc Przebojów 2015/2016 W zeszłym roku gwiazdami Sylwestra w Polsacie były m.in. Doda, Sylwia Grzeszczak czy Ewelina Lisowska . Czy tegoroczny skład przebije zeszłoroczną imprezę? Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie występ jurorki „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” Małgorzaty Walewskiej oraz uczestnika ostatniej edycji show Krzysztofa Respondka, którzy o północy wykonają słynny utwór „Time To Say Goodbye”, który w 1997 roku wylansowali Sarah Brightman i Andrea Bocelli. W roli gospodarzy Sylwestra zobaczymy: Krzysztofa Ibisza, Macieja Dowbora, Paulinę Sykut-Jeżynę, Agnieszkę Popielewicz i Macieja Rocka. Co do Sylwestra, wciąż waha się Justyna Steczkowska . Może diwa również pojawi się na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2015/2016? Polsat ma w tym roku mocną konkurencję w postaci TVP 2, która zaangażowała takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Margaret czy Ewę Farną . Zobacz także: Mamy sylwestrowe show Dody! Premierowo zaśpiewała nowy singiel [WIDEO] Grzegorz Hyży wystąpi na Sylwestrze z Polsatem Grzegorz Hyży to kolejny artysta Sylwestra z Polsatem! 🎤😃 @grzegorzhyzy #grzegorzhyży #sylwestrowamocprzebojów #katowice #sylwesterzpolsatem #sylwester2015 #polsat Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Telewizja Polsat (@tvpolsat) 25 Lis, 2015 o 10:56 PST Golec Orkiestra gwiazdami Sylwestra z Polsatem 2015/2016 Przed Wami druga gwiazda "Sylwestrowej Mocy Przebojów"! Golec...