Edyty Górniak to gwarancja, że impreza sylwestrowa przyciągnie tłumy ludzi. I choć do Sylwestra zostało jeszcze trochę czasu, stacje telewizyjne już przygotowują się do walki o gwiazdę. Każda z nich stara się, by to własnie u niej zaśpiewała Edyta Górniak, która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności artystycznej. Jakie propozycje dostała diwa?

Gdzie Edyta Górniak wystąpi w noc sylwestrową?

“Wszyscy chcą, żeby ostatni koncert w tym jubileuszowym dla niej roku zagrała właśnie na ich imprezie sylwestrowej. TVP proponuje jej, żeby na scenie wykonała piosenki ze wszystkimi artystami, z którymi wystąpiła na swojej trasie - Ewą Farną, Moniką Kuszyńska, Mietkiem Szcześniakiem, Glacą, i Edytą Bartosiewicz”, zdradza nam osoba z TVP.

Do nocy sylwestrowej przygotowuje się też TVN, który również walczy o udział Edyty Górniak. Stacja wie, że piosenkarka przyciągnie miliony widzów przed telewizory. Na jaką stacje zdecyduje się diwa?

“Edyta jeszcze nie podjęła decyzji. Zależy jej na wielkim show, więc ciągle negocjuje warunki”, zdradza nasz informator z TVP.

Ile na sylwestrowym koncercie może zarobić diwa? Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta może liczyć na 100 tysięcy zł za występ! W końcu taka noc zdarza się tylko raz w roku :-)

