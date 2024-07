Paulina Sykut najwyraźniej nie chce rozstawać się ze swoim mężem nawet w pracy. Od jakiegoś czasu u boku pogodynki zawsze stoi Piotr Jeżyna, którego kilka tygodni temu poślubiła. Okazuje się, że Jeżyna nie jest jedynie mężem Sykut, ale także jej menedżerem!

- Bardzo dużo pracuję, więc Piotr, jako najbliższa mi osoba, zajmuje się teraz moimi sprawami zawodowymi. Uważam, że lepiej, gdy moimi sprawami zajmuje się osoba, którą znam i która zna mnie, a nie ktoś obcy. Piotrek dba o to, żebym nie musiała przejmować się rzeczami, które on szybko i sprawnie załatwi za mnie. Mój mąż jest dla mnie ogromnym wsparciem i nikt tak jak on nie wie, co będzie dla mnie najlepsze- zdradziła w rozmowie z „Gwiazdami” Paulina Sykut.

Pogodynka najwyraźniej nie obawia się, że ewentualny konflikt w pracy może przełożyć się na jej prywatne relacje z mężem.

Uważacie, że Paulina Sykut może kiedyś żałować swoje decyzji? W mediach pojawiła się ostatnio informacja, że Kasia Cichopek nie jest zadowolona z pracy swojego męża, który jest jej menedżerem. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej…

