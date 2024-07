Paulina Sykut jest prawdziwą szczęściarą. Najpierw była pogodynką Telewizji Polsat, potem zwyciężyła w show "Tylko nas dwoje, wreszcie została prowadzącą "Must Be The Music. Tylko muzyka", a już za kilka dni poprowadzi festiwal TOPtrendy. W dodatku właśnie zabiera sie za przygotowania do ślubu.

- Zawsze pracowałam, wszystko toczyło się swoim torem, a kolejne propozycje jakoś tak przychodziły do mnie. Ale nigdy się nad tym nie zastanawiałam i broń Boże nie było u mnie jakiegoś dążenia do tego, by robić kolejne rzeczy. Po prostu jeżeli ktoś robi to, co kocha i stara się robić to dobrze, zgodnie też ze swoim sumieniem i sercem, to życie daje mu kolejne prezenty - wyznała Paulina w dzienniku „Fakt“.



Podczas, gdy jej kariera ma się znakomicie, prezenterka nie zapomina też o życiu osobistym i przygotowaniach do ślubu.

- Właśnie się za to zabrałam i staram się małymi kroczkami coś robić. Ale jest ciężko wszystko szybko i sprawnie zrealizować - powiedziała.

Choć Paulina Sykut na razie nie myśli o dzieciach, już optymistycznie zapowiedziała: - Jak jest miłość, to będą i dzieci.



