Jesienne barwy wcale nie muszą prezentować się nudno i ponuro. Nawet jeśli cała stylizacja opiera się właśnie na stonowanych barwach. Tu liczy się wyczucie i odpowiednie manewrowanie odcieniami. Świetnie wyszło to Agnieszce Cegielskiej podczas pokazu makijażowego Sephora Trend Report.

Reklama

Zobacz inne looki gwiazd

Reklama

Agnieszka miała na sobie kamelową, skórzaną spódnicę, jasno szary sweterek i torebkę w kolorze purpury. Właśnie do niej dobrała też manicure. Okazuje się, że nawet z pozoru smutne parwy mogą wyglądać szałowo. Nam look Agnieszki wyjątkowo przypadł do gustu!