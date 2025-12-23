Joanna Krupa to polska modelka, która zaczęła rozwijać swoją karierę początkowo w USA. W wieku 5 lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dorastała w Chicago. Upór, determinacja i praca nad sobą Joanny sprawiły, że już w pierwszych latach swojej modelingowej kariery znalazła się na okładkach magazynów o międzynarodowej renomie takich jak Playboy, FHM oraz GQ. W 2009 roku wystąpiła w amerykańskiej edycji Dancing with the Stars, docierając w rywalizacji aż do półfinałów. W Polsce ogromną popularność dał jej program Top Model, w którym pełni rolę przewodniczącej składu jurorskiego nieprzerwanie już od 14 edycji. Joanna jest też znana ze swojej działalności na rzecz praw zwierząt - od lat angażuje się między innymi w akcje organizacji PETA oraz bierze udział w sesjach nagłaśniających temat zwierzęcych futer. Prywatnie jest mamą Ashy, która powoli zdobywa sobie sympatię fanów mamy w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa pokazała się z córką w świątecznej scenerii. W komentarzach dominuje tylko jedno

Joanna Krupa niejednokrotnie już pokazywała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wizerunek swojej córki Ashy. Dziewczynka za każdym razem dostaje od obserwatorów znanej mamy całą masę komentarzy wychwalających jej urodę oraz urok. Tym razem modelka podzieliła się ze swoimi fanami krótkim filmikiem na tle świątecznie przystrojonej choinki. Co więcej, razem z córką mają na sobie dopasowane komplety piżamowe złożone ze spodni w charakterystyczną dla czasu świąt czerwono-zieloną kratę oraz bluzki z reniferami.

W komentarzach nie brakuje pozdrowień, ale też komplementów i komentarzy wskazujących na podobieństwo Ashy do znanej mamy.

Największe szczęście dla mamy to urodzić sobie swojego klona, 1:1.

Jejku jaka podobna!

To przecież mini Krupa!

Pani Asiu śliczna córka. Macie cudowne wspólne chwile nie szczędzili komplementów internauci.

Takich komentarzy wprost nie ma końca, a Joanna wcale nie zamierza przestać dzielić się wspólnymi chwilami z córeczką w mediach społecznościowych, na których gromadzi prawie dwumilionową, międzynarodową publiczność.

Gdzie Joanna Krupa spędzi tegoroczne święta?

Choć Joanna na co dzień mieszka w Los Angeles, to święta w tym roku postanowiła spędzić w malowniczych, pokrytych śniegiem górach. W rozmowie z Plejadą wyznała, że razem z rodziną wynajęli dom, gdzie wspólnie, w gronie najbliższych spędzą świąteczny czas.

Będzie wesoło! z uśmiechem przekazała modelka

Zobacz także: