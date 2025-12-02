2 grudnia 2025 roku Joanna Krupa postanowiła zabrać głos w sprawie swojego życia prywatnego. Modelka i jurorka programu „Top Model” opublikowała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku emocjonalne nagranie, w którym jednoznacznie odniosła się do plotek o romansie z Dominikiem Tarczyńskim.

Joanna Krupa komentuje plotki o romansie z Dominikiem Tarczyńskim

Wideo Joanny Krupy miało charakter bardzo osobisty i szybko wywołało zamieszanie. Modelka podkreśliła, że choć chodzi na randki z różnymi osobami, to obecnie nie ma partnera, którego mogłaby nazwać swoim mężczyzną.

Ja chcę powiedzieć, z moich ust, ja jestem single. Chodzę na randki z różnymi ludźmi, ale nie mam mężczyzny, co mogę powiedzieć, że jest mój. Jestem single i mój czas najważniejszy jest z moją córeczką powiedziała.

Publikacja nagrania na Facebooku miała jednak nie tylko wymiar osobisty. Joanna Krupa od lat znana jest ze swojego zaangażowania w sprawy ochrony zwierząt. Tym razem również nawiązała do tej kwestii, wyrażając ogromne zadowolenie z podpisania przez prezydenta ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Modelka określiła to wydarzenie jako osobisty sukces.

To zwycięstwo empatii, odwagi i lepszego świata dla zwierząt przekazała.

Nie zapomniała również podziękować wszystkim aktywistom i organizacjom, które przez lata walczyły o tę zmianę.

Tajemnicze zdjęcie z Dominikiem Tarczyńskim znika z sieci

Krótko przed publikacją nagrania w sieci pojawiło się zdjęcie Joanny Krupy z europosłem Dominikiem Tarczyńskim. Zostało ono udostępnione na profilu polityka, lecz po zaledwie kilku minutach zostało usunięte. Ten fakt podsycił spekulacje na temat możliwego związku między modelką a politykiem.

Internauci szybko zauważyli ten ruch i zaczęli snuć domysły na temat relacji Krupy i Tarczyńskiego. Niektórzy przypuszczali, że para może mieć romans, a zniknięcie zdjęcia tylko wzmogło ciekawość. Wyznanie modelki o byciu singielką rozwiało jednak te pogłoski.

