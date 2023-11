Czapka z uszami misia, stylowy komin i świąteczny sweter są modne, praktyczne, możesz je stworzyć sama w domu i to w dodatku za grosze! Co więcej, jest to bardzo proste i zrobi je każdy, nawet jeśli nie ma specjalnych zdolności manualnych. Potrzebujesz tylko odrobiny czasu i podstawowych przyrządów do szycia. Własnoręcznie zrobione rzeczy są również doskonałym pomysłem na prezent, ponieważ możemy je dowolnie spersonalizować i idealnie dobrać do obdarowywanej przez nas osoby. Przekonaj się, że samodzielnie stworzenie ładnych dodatków i ubrań jest łatwe, a robienie ich daje mnóstwo satysfakcji!

Modny komin

W tym sezonie na czasie są grube i duże szaliki – tuby. Często ceny takiego dodatku w sklepie potrafią przyprawić o zawroty głowy, ale na szczęście, modny komin możemy zrobić samemu! Co musisz mieć? Stary, długi szalik, igłę i nitkę. Przepis jest banalnie prosty – połącz jeden koniec szalika z drugim i zszyj je ciasno razem. By nadać wyjątkowy charakter przyszyj do swojego komina dżety, perełki albo wepnij wyrazistą broszkę. Ciekawym pomysłem jest również zszycie ze sobą dwóch różnych szalików np. jednego w czarno - białą kratkę a drugi gładki w musztardowym kolorze. Efekt? Modnie, oryginalnie i ciepło!

Adobe Stock



Czapka misia

Czapka z uszkami misia jest naprawdę prosta do zrobienia, a przy tym zabawna i zwraca na siebie uwagę. Potrzebujesz tylko zwykłej dzianinowej czapki, pomponów, igły i nitki. Jak to zrobić? W miejscu, gdzie chcesz, by „twój miś” miał uszy, przyszyj porządnie pompony za pomocą grubej nitki i igły. Jeśli chcesz, żeby czapka była jeszcze bardziej wyjątkowa, możesz przyszyć jako oczy misia, kolorowe albo drewniane guziki!

Mat. prasowe



Świąteczny sweter

Możesz wziąć przykład z polskich gwiazd, takich jak Małgorzata Rozenek - Majdan, Kasia Zielińska czy Dorota Gardias i stworzyć swój własny świąteczny sweter! Czego potrzebujesz? To zależy od tego jak chcesz przerobić swój sweter. Można kupić w pasmanterii wiele świątecznych i gotowych aplikacji na sweter, takich jak cekinowe choinki, gwiazdki i wiele innych. Innym pomysłem jest wykorzystanie tego co masz już w domu np. starej koszuli, koralików, pomponików etc. Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia! Doszyj, doklej, taką ilość aplikacji, błyskotek, które najlepiej oddadzą twój styl i charakter Świąt. Jeśli brakuje ci inspiracji, zobacz jakie piękne swetry stworzyły gwiazdy podczas eventu Fabryka Swetrów Świątecznych, który się odbył 1 grudnia w Pasażu Tesco.

Mat. prasowe

Konkurs!

A gdy już stworzycie swój piękny, świąteczny sweter, weźcie udział w konkursie Pasażu Tesco, który rozpoczął poszukiwania najładniejszego, świątecznego swetra w Polsce! Koniecznie weź udział w konkursie na Facebooku @bliskisasiad, pokaż światu swój sweter i wygraj super nagrody! Dla zwycięzców mamy trzy zestawy składające się z Fujifilm Instax Mini 9. Co trzeba zrobić? Wystarczy dodać zdjęcie swojego świątecznego swetra w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @bliskisasiad na Facebook'u.

Mat. prasowe

Masz czas do 29.12.2018!

Materiał powstał we współpracy z siecią centrów handlowych Pasaż Tesco