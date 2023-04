Susan Boyle z "Mam Talent" ma 62 lata i zszokowała metamorfozą. Tak dziś wygląda gwiazda!

Zachwycający występ młodej uczestniczki w "Mam talent"! W najnowszej odsłonie wielkiego hitu TVN zaprezentowała się 15-letnia Paula Biskup, która oczarowała swoim głosem i wrażliwością. Nastolatka zaśpiewała, a jurorzy byli pod wielkim wrażeniem jej talentu. Paula Biskup zachwyciła również Marcina Prokopa, który wcisnął złoty przycisk! Paula Biskup ze złotym przyciskiem w "Mam talent" Kolejny odcinek najnowszej, trzynastej już edycji "Mam talent" za nami. W najnowszej odsłonie talent show TVN wzięła udział m.in. utalentowana Paula Biskup. 15-letnia uczestniczka zaprezentowała swoje umiejętności wokalne i zachwyciła wszystkich. Twoja dojrzałość jest tak niebywała, że jestem po prostu tym rozwalona. Doskonały występ- oceniła Agnieszka Chylińska. Występ Pauli Biskup oczarował również Marcina Prokopa, który wcisnął złoty przycisk, co oznacza, że nastolatka automatycznie trafia do półfinału "Mam talent"! Zobacz także: Agnieszka Chylińska w zaskakującym wyznaniu. Przed kamerami popłynęły łzy Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mam Talent! TVN (@mamtalent_tvn) Decyzja Marcina Prokopa chyba nie zaskoczyła internautów, którzy również zachwycają się występem Pauli Biskup. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. - Jest WSPANIAŁA 🤩🌟 Słuchałam i weszłam do świata MAGII 🤗🌟🥰 - Piękny głos ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - Mega zaśpiewała ❤️❤️ - Coś pięknego, miałam ciarki!- czytamy na Facebooku. Zobacz także: TYLKO...