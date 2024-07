Już w sobotę ta jedyna noc w roku! Bez względu na to jak dobry był mijający rok, tej ostatniej nocy powinnaś wyglądać wyjątkowo! Dlatego też zadbaj, by Twoja twarz wyglądała na wypoczętą

31 grudnia to dzień w którym wolno więcej. Dzień w którym nie rażą cekiny, brokat i inne złote lub srebrne błyskotki. Także makijaż powinien być wyjątkowy. Nasza makijażystka Kasia Gajewska podpowie Wam, co zrobić by wasze spojrzenie było jeszcze bardziej seksowne!

Zobacz jak wykonać sylwestrowy makijaż krok po kroku!



Reklama