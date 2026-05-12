Sukienka z kwiatem 3D w wydaniu Joanny Koroniewskiej przyciągnęła uwagę fanów na Instagramie. Aktorka tym razem pokazała wizytową odsłonę: jasną kreację na cienkich ramiączkach z trójwymiarową aplikacją i lekkim dołem z rozcięciem.

Motyw "fleurs 3D" hitem lata 2026. Koroniewska już ma taką kreację

Na co dzień Joanna Koroniewska stawia raczej na naturalność i wygodę, dlatego wizytowa stylizacja momentalnie wybiła się na pierwszy plan. Kreacja Koroniewskiej ma odcień złamanej bieli i cienkie ramiączka typu spaghetti straps, co daje lekki, letni charakter. Największą uwagę przyciąga jednak góra sukienki uformowana jak materiałowy, trójwymiarowy kwiat.

Ten akcent nie potrzebuje dodatkowych ozdób: jest wyrazisty, ale nie krzykliwy, a jednocześnie nadaje całości elegancki rytm. To właśnie ten motyw będzie rządził latem 2026. Taka sukienka świetnie odnajdzie się również na letnich uroczystościach, w tym na weselach, bo łączy elegancję z oddechem i ruchem

To nie jednorazowy wyskok, tylko trend, który wraca falą

Trójwymiarowe kwiaty nie pojawiły się w modzie wczoraj. Ten motyw jest obecny w trendach już od kilku sezonów, a jego popularność wyraźnie wzrosła dzięki projektom Magdy Butrym, polskiej projektantki docenionej przez światowe gwiazdy. Efekt jest prosty do przewidzenia: skoro detal wygląda jak mała rzeźba, to natychmiast podkręca nawet najprostszą formę.

I to właśnie dlatego kwiaty 3D coraz częściej zastępują klasyczne, płaskie wzory. Projektanci wybierają aplikacje przestrzenne: od subtelnych pąków po przeskalowane róże, a sam motyw przenosi się z sukienek także na dekolty topów, klapy marynarek czy dodatki w rodzaju chokerów. To trend, który robi wrażenie bez konieczności dokładania kolejnych warstw stylizacji.

Jeśli zatem szukasz pomysłu na stylizację, która wygląda świeżo i od razu podnosi „poziom” wyjścia, motyw kwiatu 3D jest gotowym rozwiązaniem. Wystarczy jeden detal, by całość wyglądała na dopracowaną - i dokładnie to pokazała Koroniewska.

Fot. Instagram Joanna Koroniewska

