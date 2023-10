W tym roku obchodzili już 9. rocznicę związku. Izabela Janachowska przyznała, że jest nie tylko wciąż zakochana w mężu, ale przede wszystkim jest dla niej oparciem i najlepszym przyjacielem.

Sama jestem zszokowana, że to już tyle lat. Z jednej strony ten czas minął nam bardzo szybko, z drugiej mam wrażenie, że jestem z Krzysztofem praktycznie całe moje dorosłe życie. Tyle razem przeszliśmy: dużo trudnych, ale też wspaniałych momentów, wyjazdów, podróży, imprez. Teraz wspólnie doświadczamy rodzicielstwa, co nam dostarcza wiele radości i emocji. (...) Oprócz tego, że się kochamy, to się lubimy. I myślę, że po tylu latach, będąc ze sobą każdego dnia, nadal bardzo się lubić to jest większy sukces, niż się kochać.