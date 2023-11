2 z 3

Meghan Markle zdecydowała się na klasyczną koszulę, którą zaprojektowała jej przyjaciółka Misha Nonoo, czarne spodnie marki Jigsaw i brązowe dodatki. Do tego oczywiście pojawiło się złoto. Szeroka bransoletka, pierścionki i delikatne kolczyki, w kształcie motyli - to one przyciągały uwagę. Okazuje się, że kolczyki Meghan pożyczyła ze szkatułki księżnej Diany. Matka Harry'ego miała je na sobie w 1986 roku.