Meghan Markle wybrała się w samotną podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie na US Open kibicowała swojej przyjaciółce Serenie Williams. Tym razem księżna nie popełniła już wpadek, jak podczas Wimbledonu i zachwyciła swoją stylizacją. Jeansowa sukienka Meghan wyprzedała się zaledwie w kilka minut! Zobaczcie, jaką markę wybrała księżna i gdzie jeszcze można kupić ten model sukienki.

Meghan Markle w jeansowej sukience amerykańskiej sieciówki

Kiedy tylko okazało się, że sukienka, którą założyła księżna Sussex, to amerykańska marka J Crew, a ten model kosztuje 613 zł, szybko zniknęła ze strony internetowej sklepu. W zaskakującym tempie znikały poszczególne rozmiary, a obecnie przy tym modelu możemy zobaczyć informacje:

Przepraszamy. Sukienka była bardzo popularna i została wyprzedana.

Do tej pory to każda rzecz z sieciówki, którą założyła Kate, natychmiast znikała z półek. To zjawisko zostało nawet nazwane "efektem Kate". Teraz wszystko wskazuje na to, że dotyczy również Meghan.

Sukienkę Meghan kupimy na... eBayu!

Co zaskakujące, sukienka księżnej Sussex zniknęła ze sklepów J Crew, ale jest dostępna na eBay! Z tym, że kupimy ją tam w trzykrotnie wyższej cenie! Swoją stylizację Markle uzupełniła okularami od Victorii Beckham, torbą Carolina Herrera oraz szarym płaszczem J Crew. Ten look okazał się prawdziwym hitem! Stylista Meghan może być dumny!

Jeansowa sukienka J Crew to prawdziwy hit!

