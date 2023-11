Meghan Markle powoli kończy swój urlop macierzyński. Archie skończył już cztery miesiące, a to oznacza, że księżna wróci do swoich obowiązków. Co prawda zazwyczaj odbywa się to stopniowo. Początkowo jest to zaledwie kilka oficjalnych wyjść, przynajmniej tak było w przypadku księżnej Kate. Jak wiadomo Meghan nie lubi rozstawać się z synkiem, a to oznacza, że być może pójdzie śladem żony Williama. Już w przyszłym tygodniu pierwsze wyjście księżnej Sussex...

Meghan Markle wraca do pracy!

Pierwszym wyjściem Meghan Markle ma być udział w gali, na której zostanie pokazana linia ubrań współtworzona przez księżną i organizację charytatywną Smart Works. Specjalne podziękowania trafiły do Johna Lewisa, Marksa i Spencera oraz projektantki Mishii Nonoo za pomoc w tym projekcie. Wydarzenie odbędzie się 12 września.

Cały dochód ze sprzedaży ubrań zostanie przekazany fundacji, która wspiera kobiety, chcące wrócić na rynek pracy. Meghan często angażuje się w pomoc kobietom, a ta akcja ma dla niej szczególne znaczenie, bo wspiera też matki w trudnej życiowej sytuacji. Dzięki fundacji kobiety są kompleksowo przygotowywane do powrotu na rynek pracy.

Jak donoszą brytyjskie media jeszcze nie wiadomo, czy to będzie jednorazowe wyjście, po którym znów nastąpi przerwa, czy już teraz księżna Sussex będzie regularnie pojawiała się publicznie! Do tej od narodzin Archiego Harrisona, który przyszedł na świat 6 maja, Meghan pokazała się publicznie zaledwie kilka razy, a każde jej wyjście związane było z ogromnymi kontrowersjami!

Jak będzie tym razem? Zobaczymy w czwartek...

Meghan znów będzie towarzyszyła Harry'emu podczas oficjalnych wyjść

Księżna nadal będzie mogła poświęcać Archiemu większość swojego czasu