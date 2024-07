Victoria Beckham raz jeszcze pokazała co to klasa. Projektantka oprócz kreacji z metką własnej marki nosi często ubrania swoich utalentowanych kolegów po fachu. Tym razem gwiazda założyła długą spódnicę projektu Maison Martina Margieli, która w jednym z internetowych sklepów kosztuje ok. 3.700 złotych. Do tego torba kufer z kolekcji Victorii Beckham za niemal 7 tysięcy złotych oraz jej ulubione zamszowe botki Giuseppe Zanottiego za ok. 3,5 tysiąca złotych i look gotowy.

Ale to nie wszystko. Jak się okazuje nie tylko państwo Beckhamowie są ubrani w drogie ciuchy. Romeo Beckham pojawił się u boku matki w baseball’owej kurtce Gucci za ponad 3,5 tysiąca złotych. Na świecie nie ma chyba lepiej ubranej rodziny: