Już w sobotę 21. kwietnia, o godzinie 20.00 na TVN nastąpi pierwsze starcie na żywo uczestników drugiej edycji "X-Factor". To pierwszy krok do zwycięstwa, a jest o co walczyć. Na zwycięzcę programu czeka kontrakt z wytwórnią płytową, 100 tysięcy złotych oraz występ na tegorocznym Orange Warsaw Festival.

Na wczorajszej konferencji prasowej poprzedzającej to wydarzenie pojawili się jurorzy programu: Tatiana Okupnik, Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Ten ostatni wybrał dość nonszalancką stylizację. Przykrótkie spodnie, czarna koszulka i wyciągnięta marynarka sprawiały wrażenie niechlujności. Jednak taki styl reprezentuje sobą muzyk i my gratulujemy mu odwagi w wyrażaniu siebie w ten sposób.

Kuba Wojewódzki jest wierny sobie i swojemu stylowi. Tym razem zabrakło jedynie koszulki z zabawnym nadrukiem.

Tatiana Okupnik postawiła na szarości i piękną skórzaną kurteczkę. Zaś Ania Wendzikowska wiec co jest modne tej wiosny. Nam bardzo podobało się połączenie czerwonych rybaczek z pastelową marynarką. Stylizacja na luzie, ale bardzo trendy.

