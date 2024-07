Kasia Tusk była w zasadzie pierwszą modową blogerką, która mocno zaistniała w mediach. Oczywiście nie bez znaczenia był wówczas fakt, iż chodziło o córkę premiera , ale pomimo upływu czasu jej blog jest wciąż jednym z najpopularniejszych w swojej kategorii. Wprawdzie w tym roku show-biznes przeżył prawdziwą ekspansję blogerek to Tusk wciąż nie może narzekać - ani na popularność, ani tym bardziej na zarobki. Przypomnijmy: Ile Kasia Tusk zarabia na blogu?

Styl Kasi nie wyróżnia się specjalnie na tle innych blogerek, ale ma swoje ogromne rzesze fanek, które oczekują kolejnych postów i stylizacji. Nie mogło oczywiście zabraknąć specjalnego wpisu poświęconego sylwestrowej imprezie. Tusk na swoim blogu pokazała sukienkę, w której zamierza dziś przywitać nowy rok. Córka premiera postawiła na ciekawą kreację ze sklepu internetowego Three Floor, która kosztuje około 850 złotych. Dobrała do niej cieliste szpilki z Zary i torebkę z New Look. Koszt całości to nieco ponad 1000 złotych.



W tym roku nie planuję kupować sukienki specjalnie na Sylwestra. W mojej szafie znalazłam już idealną kreację na tę okazję - więcej nie popełnię błędu sprzed dwóch lat. Szukanie sylwestrowej sukienki na kilka godzin przed imprezą nie jest najlepszym pomysłem - albo wyjdziemy ze sklepu z pustymi rękoma, albo kupimy coś, czego już nigdy potem nie założymy. Niech więc jednym z moich noworocznych postanowień będzie "nie kupuj, jeśli nie jesteś pewna, że nie możesz bez tego żyć" - napisała pod zdjęciami Kasia.

Tak prezentuje się Kasia Tusk w sylwestrowej stylizacji. Jak wam się podoba?

