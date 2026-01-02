W trakcie tegorocznego Sylwestra z Dwójką zorganizowanego przez TVP pod katowickim Spodkiem wystąpił jeden z największych światowych muzyków - Sting. 75-letni artysta zaskoczył zarówno widzów, jak i obecnych pod sceną, wykonując swoje największe hity całkowicie na żywo. Wyróżnił się tym na tle niektórych artystów, którzy tego wieczoru sięgali po playback.

Podczas swojego koncertu Sting zaprezentował kultowe utwory, takie jak „Every Breath You Take”, „Shape of My Heart”, „Message in a Bottle” oraz „Englishman in New York”. Sceniczne show było nie tylko muzycznym doświadczeniem, ale też pełnym emocji wydarzeniem. Podczas jednego z występów publiczność rozświetliła przestrzeń światełkami z telefonów, a artysta odwdzięczył się krótkim pozdrowieniem po polsku.

Jakub Żulczyk nie kryje emocji po występie Stinga. Wywołał burzę

Występ Stinga, choć entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, nie umknął uwadze pisarza Jakuba Żulczyka. Scenarzysta postanowił publicznie wyrazić swoje zdumienie na platformie X. W swoim wpisie zastanawiał się, dlaczego światowej klasy gwiazda z majątkiem sięgającym pół miliarda dolarów zdecydowała się spędzić sylwestra grając koncert w Katowicach.

Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć - jesteś Stingiem, masz 75 lat - owszem, jesteś w świetnej formie i może pożyjesz jeszcze i z 20 lat, ale jakby nie patrzeć, już bliżej niż dalej. Masz pół miliarda dolarów majątku. Twoje prapraprawnuki są ekhm ustawione. Masz ogromny dorobek, pełno hitów. Więc co sprawia, że zamiast mieć na wszystko wywalone, po prostu odpoczywać, chce Ci się dymać grać i to akurat sylwestra w Katowicach? napisał Żulczyk w mediach społecznościowych.

Sting w TVP szokuje Żulczyka. Pisarz nie może uwierzyć Grzegorz Wajda/REPORTER

Fala komentarzy po wpisie Żulczyka o występie Stinga

Komentarz Jakuba Żulczyka wzbudził lawinę reakcji wśród internautów. Jedni podzielili jego zdziwienie, zastanawiając się, jaka mogła być motywacja Stinga. Inni natomiast odpowiadali, że taka decyzja może wynikać z miłości do muzyki, pasji oraz potrzeby kontaktu z publicznością, które nie maleją z wiekiem.

W dyskusji pojawiły się również głosy wskazujące na to, że występ w Polsce mógł być częścią większej trasy koncertowej albo indywidualnego wyboru artysty, który ceni sobie każdą okazję do występu na żywo. Wiele osób podkreślało, że niezależnie od majątku i wieku, artysta taki jak Sting może po prostu wciąż czerpać ogromną radość z grania dla ludzi.

Wśród komentarzy w odpowiedzi na wpis Żulczyka mogliśmy przeczytać: „Bo może?”, „Pasja”, „A co czujesz, jak jedziesz do takiej Nidzicy albo Szczytna na spotkanie autorskie?”, „Proste. Kocha to, co robi” czy „To jest gatunek ludzi, którym się chce chcieć, którym ich praca dodaje powera, jest sensem ich życia i mega przyjemnością”. Niektórzy żartowali też, że Sting po prostu kocha Katowice.

Katowicki Spodek w noc sylwestrową tętnił muzyką, światłem i emocjami. To właśnie tam TVP zorganizowało swój coroczny koncert Sylwester z Dwójką. Tegoroczna edycja wyróżniła się na tle poprzednich dzięki obecności międzynarodowej gwiazdy formatu Stinga. Nie był to jedyny wzruszający moment. Warto przypomnieć, że po północy Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny na Sylwestrze z Dwójką.

Sting w TVP szokuje Żulczyka. Pisarz nie może uwierzyć Grzegorz Wajda/REPORTER

Sting nagle przemówił po polsku do publiczności

Repertuar, który zaprezentował Sting, składał się z utworów znanych i lubianych na całym świecie. „Every Breath You Take” i „Shape of My Heart” otworzyły jego pierwszy występ, a później usłyszeliśmy „Message in a Bottle” i „Englishman in New York”. To właśnie te klasyki, wykonane na żywo, sprawiły, że jego obecność była tak intensywnie komentowana.

Jednak prawdziwym momentem poruszenia było przemówienie po polsku. Słowa „Dobry wieczór, Polska! Dziękuję!” spotkały się z owacją i ogromnym wzruszeniem ze strony publiczności. Taki gest ze strony światowej gwiazdy był odbierany jako wyraz szacunku i sympatii wobec polskich fanów.

Zobacz także: Wpadka Michała Szpaka podczas "Sylwestra z Dwójką". Wideo