Justyna Steczkowska to jedna z największych diw polskiej sceny muzycznej. Na co dzień zachwyca swoim doskonałym kunsztem wokalnym oraz spektakularnymi kreacjami na scenie, choć na swoim Instagramie gwieździe zdarza się też dzielić swoją prywatnością. Tym razem nagraniem z bliskimi wyjątkowo mocno zwróciła uwagę internautów, którzy nie szczędzili swoich opinii w sekcji komentarzy.

Justyna Steczkowska pokazała nagranie i zapytała o jedno. Na odpowiedzi internautów nie trzeba było długo czekać

Justyna Steczkowska od lat uwielbiana jest przez polską publikę. Po raz pierwszy większą popularność przyniosła jej wygrana w "Szansie na sukces", a w kolejnych latach fani mogli rozkoszować się nowymi albumami muzycznymi artystki. Wokalistka zyskała sobie też sympatię telewidzów jako jurorka w "The Voice of Poland", a po ostatnim udziale w konkursie Eurowizji grono jej fanów poszerzyło się o międzynarodowych pasjonatów muzyki. Gwiazda w swoich mediach społecznościowych chętnie dzieli się też swoją prywatnością, co nie umyka uwadze internautów.

W ostatnim filmiku, nagranym w prywatnym czasie artystki, Justyna pokazała dwóch synów, Stanisława i Leona, oraz swoją przyszłą synową Ksenię. Wszyscy byli w świetnych humorach, a wokalistka zdecydowała się zadać internautom pytanie o to, które z dzieci jest do niej najbardziej podobne. Na liczne reakcje fanów nie trzeba było długo czekać.

Wszyscy piękni i uśmiechnięci.

Super mama i wspaniałe dzieci. - pisali fani.

Większość komentarzy jednogłośnie wskazywało młodszego syna Stasia, choć internauci wykorzystali też okazję do opublikowania masy pozytywnych komentarzy względem humorystycznego nagrania.

Udane masz te dzieci i każde ma coś z mamusi.

Fajne dzieciaki... świetnie wychowani... Pozdrawiam.

Leon Myszkowski managerem Justyny Steczkowskiej

Jedna z obserwatorek wokalistyki pochwaliła dodatkowo działalność najstarszego syna Steczkowskiej Leona Myszkowskiego, który zaczął pełnić nową rolę w jej życiu zawodowym, spełniając się jako manager gwiazdy.

A najstarszy Syn, jako Pani manager robi świetną robotę! Wniósł taką świeżość, dzięki której pokazuje się Pani z naprawdę super strony. Dzięki wywiadom z Panią, po których stwierdziłam, że jest Pani naprawdę fajną, mądrą i świadomą siebie kobieta, zaczęłam słuchać bardziej kompleksowo Pani muzyki! Uwielbiam płytę Daj mi chwilę i Alkimja. wyznała jedna z fanek

Zobacz także: