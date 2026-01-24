W sobotni poranek widzowie programu "halo tu polsat" byli świadkami niecodziennego wystąpienia. Justyna Steczkowska, znana z wyjątkowego głosu i scenicznej charyzmy, pojawiła się na antenie w towarzystwie swojego najstarszego syna, Leona Myszkowskiego. W trakcie rozmowy z Olą Filipek i Tomaszem Wolnym wokalistka potwierdziła informacje, które od pewnego czasu krążyły w mediach: Leon Myszkowski został jej nowym managerem.

Leon Myszkowski nowym managerem swojej mamy

Justyna Steczkowska, nie kryjąc emocji, otwarcie mówiła o zmianach w swojej karierze. Podkreśliła, że decyzja o powierzeniu synowi roli managera nie była przypadkowa.

Dla mnie nie jest to trudne. Bardzo kocham swoje dzieci. Historia bycia czyimś managerem, to jest historia o zaufaniu i poświęceniu czasu drugiej osobie. Życie to nie jest opowieść o finansach, a o zaufaniu

Dodała, że Leon spełnia wszystkie cechy, jakich oczekuje się od managera, w tym przede wszystkim pracowitość.

Nowy etap w karierze Justyny Steczkowskiej

Wokalistka nie ukrywała, że nie zawsze relacja z Leonem była łatwa. Opowiedziała o tym, że jako dziecko był bardzo krnąbrny i nigdy nie przypuszczała, że zwiąże on swoją przyszłość z muzyką. Z czasem jednak pozwoliła mu samodzielnie decydować o własnym rozwoju zawodowym.

Zatrudnienie własnego syna jako managera to nie tylko odważna decyzja, ale również sygnał, że Justyna Steczkowska wchodzi w nowy etap swojej kariery. Artystka, znana z wieloletniego doświadczenia scenicznego i licznych sukcesów muzycznych, postanowiła powierzyć stery swojego rozwoju zawodowego komuś, kogo zna najlepiej i komu bezgranicznie ufa.

Leon Myszkowski ma 25 lat i jest najstarszym dzieckiem Justyny Steczkowskiej i jej męża, Macieja Myszkowskiego. Ukończył studia menedżerskie i do tej pory funkcjonował głównie w cieniu medialnym swojej znanej mamy. W ostatnim czasie stał się jednak bardziej obecny w mediach za sprawą zaręczyn z Ksenią Ngo – kosmetolożką i influencerką. Nowa rola Leona jako managera artystki to dla niego poważne wyzwanie zawodowe i dowód zaufania ze strony matki.

Justyna Steczkowska z synem Leonem, fot. AKPA/Jacek Kurnikowski

