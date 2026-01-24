W programie "Halo tu Polsat" Justyna Steczkowska ujawniła, że zmieniła management. Dotychczas jej sprawami biznesowymi zajmował się Łukasz Wojtanowski, właściciel firmy Royal Concert. Teraz obowiązki menedżera przejął jej syn, Leon Myszkowski. To właśnie w trakcie rozmowy z prowadzącymi artystka podzieliła się kulisami tej zaskakującej zmiany.

Leon Myszkowski przejął obowiązki po Łukaszu Wojtanowskim

Leon Myszkowski oficjalnie objął funkcję menedżera swojej matki, co wzbudziło duże zainteresowanie mediów i fanów. W programie Justyna Steczkowska powiedziała, dlaczego zdecydowała się podjąć współpracę zawodową z ynem.

Wybór Leona na stanowisko menedżera był uzasadniony zaufaniem, jakim artystka darzy swoje dzieci. Jednak chodzi o coś więcej niż zaufanie. Artystka zaznaczyła, że jej syn jest pracowitą i sumienną osobą.

Gdyby mój syn był leniwy i niegramotny, nie mógłby pełnić tej funkcji zdradziła wokalistka.

Stało się to dość łagodnie. W czymś mi pomógł. (...) Szybko to przeszło. Z poprzednim managementem mój kontrakt się skończył, więc pojawiła sie przestrzeń. Skoro jemu ufam bardziej niż komukolwiek na świecie, tak jak mojej rodzinie, to czemu nie dodała.

Zaskakujące, jak syn zwraca się do Justyny Steczkowskiej w pracy

Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów rozmowy w "Halo tu Polsat" była wypowiedź Leona Myszkowskiego dotycząca tego, jak zwraca się do swojej matki w sprawach zawodowych.

W sprawach zawodowych jest osobą trzecią. Albo pani Justyna, albo Justyna, to zależy wyjaśnił Myszkowski.

Forma zwracania się do matki przez Leona, będącego teraz również jej menedżerem, wzbudziła spore zainteresowanie widzów. Wielu z nich nie kryło zaskoczenia takim profesjonalnym podejściem do relacji rodzinnych w środowisku zawodowym.

Myślicie, że karierę Justyny Steczkowskiej czeka teraz rewolucja?

